به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سید مرتضی اولادعلی در جلسه هم اندیشی مدیران مدارس کیش با موضوع طرح نسل پاک جزیره پاک با قدردانی از همکاری اداره آموزش و پرورش در اجرای این طرح، بر تداوم همکاری و تلاش مضاعف برای هر چه بهتر اجرا شدن طرح تا پایان سال تحصیلی، تاکید کرد.

او با اشاره به اینکه مسائل تربیتی باید همسو با آموزش علمی دنبال شود، تصریح کرد: با توجه به تبلیغات سوداگران مرگ در فضای مجازی برای به دام انداختن نسل نوجوان و جوان، اجرای موفق طرح‌های پیشگیرانه در مدارس، عامل موثر در فرهنگ سازی، آگاهی بخشی و مسئولیت پذیری جامعه دانش آموزی است.

نماینده اداره آموزش و پرورش کیش نیز در این جلسه با قدردانی از اقدامات شورای هماهنگی مبارزه باموادمخدر و اداره بهزیستی کیش در اعزام تسهیلگران آموزشی به مدارس، مشارکت همگانی دستگاه‌ها را در اجرای برنامه‌های پیشگیرانه لازم دانست و بر اجرای دقیق و زمان بندی شده طرح نسل پاک جزیره پاک برابر مصوبه ابلاغی کمیته فرهنگی پیشگیری شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر کیش تا پایان سال تحصیلی تاکید کرد.

شورای هماهنگی مبارزه باموادمخدر، طرح نسل پاک جزیره پاک را با هدف آگاهی بخشی و توانمندسازی دانش آموزان و والدین و کاهش آسیب‌های ناشی از اعتیاد در مدارس کیش اجرا می کند.