دبیر انجمن تولیدکنندگان کودهای کشاورزی گفت: در صورت رسیدگی به مشکلات تولیدکنندگان، میتوانیم تا ۹۵ درصد از کود مورد نیاز کشور را به صورت پایدار در داخل تولید کنیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد مهدی طهرانی، عضو هیئت مدیره و دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان کودهای کشاورزی ایران با بیان اینکه صنایع تولیدکننده کود شیمیایی به دلیل مشکلات متعدد نمیتوانند با تمام ظرفیت خود فعالیت کنند، تصریح کرد: صنایع تولید کننده کودهای کشاورزی ظرفیت تولید بیش از ۹۵ درصد کود مورد نیاز کشور را دارند، اما مشکلاتی مانند تامین نشدن مواد اولیه باعث شده که واحدهای تولیدی با ۳۰ یا ۴۰ درصد ظرفیت خود فعالیت کنند.
وی تأمین ارز را یکی از مهمترین مشکلات تولیدکنندگان کودهای کشاورزی عنوان کرد و افزود: برای تهیه مواد اولیه به ارز نیاز داریم وقتی تامین نمیشود، تولید هم کاهش مییابد که نتیجه مستقیم آن، کاهش تولید در بخش کشاورزی به ویژه در تولید گندم و علوفه است.
طهرانی تأمين سوخت و برق را از دیگر مشکلات صنایع تولید کننده کودهای کشاورزی خواند و گفت: بر اثر این مشکلات برخی از واحدها با نیمی از ظرفیت خود کار میکنند و اگر این مسائل رفع نشوند، به تعطیلی کشانده خواهند شد.
دبیر انجمن تولیدکنندگان کودهای کشاورزی تصریح کرد: نزدیک به دو سال است که ما ارز ترجیحی نگرفتهایم و در تامین ارز مبادلهای هم مشکل داریم، چراکه چندین ماه باید منتظر بمانیم درحالی که گیاهان و محصولات کشاورزی صبر نمیکنند و باید به موقع کود دریافت کنند.