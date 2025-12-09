به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ علیرضا از ارجاع یک فقره پرونده قضائی به پلیس آگاهی استان مبنی بر دستگیری متهم کلاهبردار حرفه‌ای خبر داد و گفت: کارآگاهان آگاهی با انجام اقدامات فنی و نامحسوس نسبت به شناسایی متهم و جمع‌آوری ادله و مستندات لازم اقدام کردند.

وی با بیان اینکه متهم حرفه‌ای در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شد، افزود: این فرد در تحقیقات پلیس پس از مواجهه با مدارک، شواهد و مستندات به بزه انتسابی خود مبنی بر کلاهبرداری اعتراف کرد.

رئیس پلیس آگاهی گیلان گفت: کلاهبردار ۵۱ ساله با تکمیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.