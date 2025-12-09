پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ بیش از ۲۴ هکتار از تصرفات بستر رودخانههای زرینهرود و سیمینهرود آزادسازی و به وضعیت اولیه بازگردانده شد.
مدیر منابع آب شهرستانهای میاندوآب، چهاربرچ و باروق، در این خصوص گفت: «در ادامه اقدامات حفاظتی و صیانتی از بستر و حریم رودخانهها و در راستای احقاق حقوق عامه، عملیات آزادسازی با دستور مقام قضایی و همکاری نیروهای انتظامی و تیمهای گشت و بازرسی انجام شد.»
صالح حسینی تأکید کرد:«این اقدامات در سال جاری با جدیت دنبال شده و تلاشها برای حفظ منابع آبی و جلوگیری از تصرفات غیرمجاز همچنان ادامه دارد.»