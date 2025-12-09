به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ در هفته ایران جان در معاونت خبر صدا و سیمای گلستان در قالب ۱۲ برنامه گفت‌و‌گو محور به بررسی مهمترین چالش‌های استان پرداخته می‌شود.

ویژه برنامه گفتگوی ویژه خبری با موضوع فرصت‌ها و چالش‌های توسعه گلستان امشب از ساعت ۲۱ و ۴۵ دقیقه به صورت زنده از شبکه خبر پخش خواهد شد.

موضوعاتی مانند خلیج گرگان، چالش‌ها و فرصت‌های سرمایه گذاری در گلستان، گردشگری، محصولات راهبردی کشاورزی، تنش آبی و ریزگرد از جمله محور‌هایی خواهد بود که این ایام در قالب برنامه‌های گفت‌و‌گو مورد توجه قرار خواهد گرفت.