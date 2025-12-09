به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ در نشست مشترک مجتبی نجفی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان‌غربی، با عبدالکریم حسین‌زاده، معاون محترم توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست‌جمهوری، آخرین وضعیت اجرای تفاهم‌نامه آبرسانی به ۹۰۰ روستای دارای تنش آبی استان مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت.

این تفاهم‌نامه که اخیراً در سفر معاون محترم رئیس‌جمهور و با امضای عبدالکریم حسین‌زاده، معاون محترم توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس جمهور، رضا رحمانی استاندار محترم آذربایجان‌غربی و هاشم امینی مدیرعامل محترم شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور نهایی شده، یکی از مهم‌ترین برنامه‌های سه‌ساله کشور در حوزه توسعه زیرساخت‌های روستایی و تأمین آب شرب پایدار استان به شمار می‌رود.

در این نشست، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی با ارائه گزارشی از وضعیت روستا‌های دارای تنش آبی استان، بر ضرورت تأمین و تخصیص اعتبارات مطابق با اولویت‌بندی روستا‌ها تأکید کرد. نجفی اعلام کرد که با مشخص شدن اولویت‌ها و تأمین اعتبارات مورد نیاز، عملیات اجرایی آبرسانی به روستا‌های مشمول طرح بلافاصله آغاز خواهد شد.

وی با اشاره به نقش تعیین‌کننده این طرح در عدالت اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی مناطق کمتر برخوردار افزود: شرکت آب و فاضلاب آذربایجان‌غربی آمادگی کامل دارد تا به‌عنوان دستگاه اجرایی؛ طراحی، اجرا و بهره‌برداری از پروژه‌ها را مطابق برنامه سه‌ساله تفاهم‌نامه پیش ببرد.

اجرای این تفاهم‌نامه، گامی مهم برای تأمین آب شرب پایدار ۹۰۰ روستای استان در حوزه تنش آبی خواهد بود.