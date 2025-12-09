به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این کتاب با نگاهی لطیف و کودکانه، از اراده، ایمان و توانمندی جانبازان سرافراز می‌گوید؛ قهرمانانی که از کاستی‌های جسمی، فرصت ساختند و درس پایداری و امید را به نسل‌های آینده آموختند.

موسسه فرهنگی هنری قدرولایت این کتاب را در ۱۲ صفحه منتشر کرده است. علاقمندان برای تهیه کتاب می توانند به سایت مجمع ناشران انقلاب اسلامی به نشانی https://mananashr.ir/ مراجعه یا با شماره تلفن‌های ۶۶۴۱۱۱۵۱- ۰۹۱۲۳۸۸۲۴۱۶ تماس حاصل بگیرند.