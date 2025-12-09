پخش زنده
کتاب «بابای من» تازهترین اثر شعله جهانگیری با تصویرگری احسان سلیمانی برای گروه سنی کودک در انتشارات فرهنگی و هنری قدرولایت منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این کتاب با نگاهی لطیف و کودکانه، از اراده، ایمان و توانمندی جانبازان سرافراز میگوید؛ قهرمانانی که از کاستیهای جسمی، فرصت ساختند و درس پایداری و امید را به نسلهای آینده آموختند.
موسسه فرهنگی هنری قدرولایت این کتاب را در ۱۲ صفحه منتشر کرده است. علاقمندان برای تهیه کتاب می توانند به سایت مجمع ناشران انقلاب اسلامی به نشانی https://mananashr.ir/ مراجعه یا با شماره تلفنهای ۶۶۴۱۱۱۵۱- ۰۹۱۲۳۸۸۲۴۱۶ تماس حاصل بگیرند.