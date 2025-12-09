شبکه‌های دو، قرآن و یک، به مناسبت فرارسیدن میلاد خجسته حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت روز زن و مقام مادر، مجموعه‌ای از ویژه‌برنامه‌های شاد، امیدبخش و خانواده‌محور را پخش می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شبکه دو با رویکردی خانواده‌محور و مناسبتی، حال‌وهوای ویژه‌ای را برای مخاطبان در ایام میلاد بانوی دو عالم فراهم می‌کند.

«صبحانه ایرانی»، با اجرای المیرا شریفی‌مقدم، مجید یحیایی و محمد قاسمی، روز‌های چهارشنبه و پنجشنبه ۱۹ و ۲۰ آذر، ساعت ۷ صبح از استان گلستان پخش می شود. این برنامه با حضور مهمانان مختلف، بخش های شاد و فضایی صمیمی، حال و هوای مادرانه و جشن میلاد را برای بینندگان آغاز می‌کند.

«عصر خانواده»، با اجرای محسن آزادی، فاطمه متولیان و نیلوفر شاهرخی نیز در ویژه‌برنامه‌ای متفاوت، شاد و پربار، روز‌های چهارشنبه و پنجشنبه حوالی ساعت ۱۷:۳۰، پخش می‌شود. این برنامه علاوه‌بر بخش های ویژه روز مادر، با حضور مادران و زوج‌های جوانی که آغاز زندگی مشترک خود را جشن می‌گیرند، لحظاتی خاص را برای مخاطبان رقم می‌زند. همچنین «عصر خانواده»، پویش آزادی مادران زندانی جرائم غیرعمد را دنبال می‌کند؛ اقدامی که برنامه امیدوار است به برکت میلاد حضرت زهرا (س) به آزادی شمار بیشتری از مادران بینجامد. این برنامه همراه با پویش «زن، جریان زندگی»، از همه مخاطبان دعوت می‌کند تا در پویش بزرگ «پخت غذای گرم برای نیازمندان» مشارکت کنند. حتی یک وعده غذا هم می‌تواند گرمابخشِ زندگی فردی نیازمند باشد. برای سهولت و گسترش این حرکت نیک، کافی است عدد ۱ را به شماره ۳۰۰۰۶۰۳۰ ارسال کنید تا در این کار خیر، همقدم شوید.

«از مامان بگو»، به میزبانی محیا اسناوندی، از یکشنبه ۱۶ تا پنجشنبه ۲۰ آذر هر شب ساعت ۲۲ بخش‌هایی ویژه را تقدیم مخاطبان می‌کند. این برنامه با عنوان «زن؛ جریان زندگی» و با حضور چهره‌های تأثیرگذار در حوزه‌های فرهنگی، علمی و اجتماعی، نقش مادران را در مسیر رشد، تربیت و امیدآفرینی مرور می‌کند و همچنین شامگاه پنجشنبه ۲۰ آذر، رویداد بزرگ «از مامان بگو» در برج میلاد برگزار می‌شود، رویدادی با حضور مادران شهدا، مهمانان برجسته و چهره‌های شناخته شده است..

«زمانه»، به‌عنوان یکی از برنامه‌های گفت‌وگومحور شاخص شبکه دو، در شب‌های چهارشنبه و پنجشنبه حوالی ساعت ۲۳، ویژه‌برنامه‌ای متفاوت پخش می کند. «زمانه» با اجرای امین سلیمی و محسن آزادی و حضور مهمانان ویژه، با محوریت موضوعات اجتماعی روز و گفت‌و‌گو‌های عمیق، تلاش می‌کند نگاه تازه‌ای به نقش زن و مادر در جامعه امروز ارائه دهد. این ویژه‌برنامه با ساختار تازه یکی از بخش‌های پرمخاطب جدول پخش شبکه دو در این ایام خواهد بود.

در کنار این برنامه‌ها، مجموعه‌ای از فیلم‌های سینمایی مناسبتی، نماهنگ‌ها، کلیپ‌های مولودی‌خوانی، بخش‌های هنری و بخش های ویژه گرامیداشت مقام مادر نیز در فواصل مختلف پخش می‌شود تا حال‌وهوای شادی‌بخش و معنوی این میلاد بزرگ در طول روز همراه مخاطبان باشد.

در روز‌های نورانی ولادت پرسعادت حضرت فاطمه زهرا (س)، شبکه قرآن و معارف با پخش برنامه‌های مختلف حال وهوایی عیدانه را راهی خانه بینندگان خواهد کرد.

برنامه «شبستان» با سخنرانی علما و مولودی خوانی از چهارشنبه تا جمعه (۱۹ تا ۲۱ آذر) ساعت ۱۷:۴۵، به صورت زنده از حرم مطهر حضرت معصومه (س) پخش می شود.

قرائت زنده زیارت حضرت فاطمه (س)، چهارشنبه ساعت ۲۰ به صورت زنده از بارگاه نورانی حضرت معصومه (س) و پنجشنبه ساعت ۱۱:۲۰ صبح و ۱۸:۵۰ عصر برای محبان اهل بیت (ع) پخش می‌شود.

روز پنجشنبه نیز برنامه «یا کاشف الکرب» ساعت ۲۲:۱۵ و پخش زنده قرائت دعای پرفیض کمیل ساعت ۱۹، پخش می شود.

پخش سخنرانی مذهبی در حرم مطهر حضرت معصومه (س) در روز سه شنبه ساعت ۱۷:۴۵، و پخش میان برنامه‌های نجوای حرم، مولودی خانی و شب زیارتی از دیگر تدارک شبکه قرآن و معارف در سالروز میلاد بانوی دوعالم است.

هم‌زمان با فرارسیدن ایام خجسته میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و روز مادر، شبکه یک هم با محوریت بزرگداشت مقام بانوی بزرگ اسلام، مجموعه‌ای از برنامه‌های مناسبتی و ویژه را تقدیم مخاطبان می‌کند.

برنامه اصلی این ایام با عنوان «فرهنگ فاطمی»، تا شب میلاد حضرت زهرا (س) هر شب پخش خواهد شد و محور محتوایی ویژه‌برنامه‌ها را تشکیل می‌دهد.

در روز چهارشنبه، دو برنامه «نوجهان» و «امشب» با حال‌وهوای ویژه میلاد پخش می شود.

برنامه «امشب»، با بخش‌های متنوع مناسبتی، گفت‌و‌گو با کارشناسان حوزه اندیشه و خانواده و روایت‌هایی درباره سبک زندگی فاطمی، مخاطبان را همراهی می‌کند.

همچنین برنامه‌های صبحگاهی و خانوادگی شبکه در روز پنجشنبه، متناسب با این مناسبت پخش می شود. برنامه‌های «تسبیح صبا»، «صبح بخیر ایران» و «سیمای خانواده» با بخش ها و فضای مناسبتی، به پاسداشت میلاد حضرت زهرا (س) می‌پردازند.

در همین چارچوب، «صبح بخیر ایران»، میزبان زنان موفق در حوزه‌های مختلف خواهد بود و «سیمای خانواده» با دعوت از بانوان ورزشکار به بررسی نقش زنان در عرصه ورزش و الگو‌های الهام‌بخش می‌پردازد.