مدیرعامل شرکت دانشبنیان گسترش صنایع ریلی ایران، با اشاره به پیشرفتهای اخیر این مجموعه، گفت: با همکاری دانشگاههای استان و کشور، بهویژه دانشگاه صنعتی شریف، توانستیم به فناوری تولید سوزن ریلی از نظر متریال و طراحی دست یابیم و امروز بهعنوان یکی از قویترین تولیدکنندگان ادوات ریلی در خاورمیانه فعالیت میکنیم.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ محمد کلامی افزود: دانش تولید این تجهیزات در کشور بومیسازی شده است و هر سال تلاش میکنیم محصولات جدیدی را برای تأمین نیاز داخل به سبد تولید اضافه کنیم. این شرکت در خاورمیانه هیچ رقیبی ندارد و نزدیکترین رقبای آن، ترکیه، چین، فرانسه و اتریش هستند که معتقد هستیم محصولات ما از نظر فنی نسبت به چین در سطح بالاتری قرار دارد و از نظر کیفیت نیز قابل مقایسه با محصولات اروپایی است.
کلامی درباره طرحهای توسعهای شرکت، اظهار کرد: طرح تولید ریل زبانه تا پایان امسال با سرمایهگذاری بیش از یک همت افتتاح میشود. برای این پروژه یک دستگاه هیدرولیک چهار هزار تنی خریداری و نصب شده و سالن تولید نیز تکمیل شده است؛ همچنین برای سال آینده برنامه خرید دستگاه فلشبات جوش را داریم که یکی از شاخصههای مهم توسعه در این صنعت به شمار میرود و میتواند کیفیت جوش ریل به تکه مرکزی را ارتقا دهد.
مدیرعامل شرکت گسترش صنایع ریلی ایران با بیان اینکه امسال رکورد تاریخی تولید در شرکت شکسته شده است، توضیح داد: میزان تولید ما اکنون چهار برابر سال گذشته است. در ۹ ماه ابتدای سال، برابر مجموع تولید سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۲ محصول تولید کردهایم و تلاش داریم تا پایان سال به حداقل پنج برابر تولید سال قبل برسیم.
وی با اشاره به اهمیت توسعه محصولات جدید، افزود: این شرکت در یک حرکت پویا در حال تولید محصولات نوآورانه و ایجاد صرفهجویی ارزی است. هدف ما کاهش نیاز کشور به واردات تجهیزات ریلی و جلوگیری از خروج ارز بوده و انتظار داریم نهادهای تخصیصدهنده ارز از جمله وزارت صمت و بانک مرکزی در تأمین مواد اولیه حمایت بیشتری داشته باشند چراکه ارزی که برای واردات مواد اولیه اختصاص مییابد، مانع خروج چندین برابر ارز برای واردات محصول نهایی از خارج میشود.
وی تأکيد کرد: با این سطح از توانمندی و ایمان به کیفیت محصولات، میتوانیم به یکی از قطبهای بزرگ صنعتی کشور و استان تبدیل شویم.