درنشستی نحوه مدیریت پسماندهای شهری، روستایی، پزشکی و صنعتی، همچنین وضعیت فاضلاب شهرهای ماکو و بازرگان و برخی روستاها ماکو بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ماکو گفت: جلسه کارگروه مدیریت پسماند و مخاطرات زیستمحیطی با محوریت بررسی نحوه مدیریت پسماندهای شهری، روستایی، پزشکی و صنعتی، همچنین وضعیت فاضلاب شهرهای ماکو و بازرگان و برخی روستاها، در فرمانداری ماکو برگزار شد.
جعفرصادق نقیزاده افزود: این جلسه به ریاست رضایی، معاون فرماندار ماکو و با دبیری اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تشکیل شد.
وی گفت: در این نشست پس از تبادل نظر میان اعضا، موضوعاتی از جمله ساماندهی محل دفن زباله، مدیریت نخالههای ساختمانی، رسیدگی به مشکلات پسماند چند روستا، و نحوه مدیریت پسماندهای پزشکی مورد بررسی قرار گرفت و تصمیماتی اتخاذ شد.
همچنین بخشی از جلسه به بررسی مخاطرات زیستمحیطی موجود در شهرستان اختصاص یافت که در این میان، وضعیت فاضلاب شهر ماکو، فاضلاب شهر بازرگان و برخی روستاها از مهمترین موارد مطرحشده بود. نقیزاده تصریح کرد: این جلسه با چند مصوبه در حوزه بهبود مدیریت پسماند و کاهش مخاطرات زیستمحیطی در سطح شهرستان ماکو به کار خود پایان داد.