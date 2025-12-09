امروز: -
نسخه اصلی
عکس » خبری
دریافت تصاویر

همایش "کوله‌های اراده " برای کودکان معلول با حضور شهردار تهران

امروز ۱۸ آذر ماه ۱۴۰۴ همایش "کوله‌های اراده " برای کودکان معلول و کم توان با حضور علیرضا زاکانی شهردار پایتخت در ورزشگاه دوازده هزار نفری مجموعه آزادی تهران برگزار شد.
عکاس :مهسا صفری
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ - ۱۵:۰۰
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
خبرهای مرتبط

پرش چتربازان از برج میلاد به مناسبت روز جمهوری اسلامی

مسابقه پله‌نوردی آتش‌نشانان در برج میلاد

نوا نمایش هامان

برچسب ها: تهران ، برج میلاد
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 