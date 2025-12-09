پخش زنده
به گفته مجری چهارمین نمایشگاه اوراسیا، این رویداد با افزایش قابل توجه حضور شرکتها و هیئتهای اقتصادی، از ۱۲ تا ۱۵ بهمنماه در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا جعفری، مجری نمایشگاه با اشاره به رشد چشمگیر تقاضا برای حضور در چهارمین دوره نمایشگاه اوراسیا گفت: استقبال شرکتهای ایرانی و کشورهای حوزه اوراسیا قابل توجه بوده و تمرکز ما امسال بر محتوای کاربردی، برگزاری پنلهای تخصصی و حرکت بهسمت تفاهمنامهمحوری و قراردادمحوری است.
وی افزود: شرکتهای ایرانی که مذاکرات نیمهتمام با طرفهای اوراسیایی دارند، میتوانند از طریق دبیرخانه نمایشگاه اقدام کنند تا طرف مقابل برای تکمیل مذاکرات به نمایشگاه دعوت شود.
مجری نمایشگاه با تشریح دستاوردهای دوره گذشته نیز اظهار داشت: نمایشگاه سال گذشته از نظر ابعاد، حضور شرکتها و حجم تفاهمنامهها بسیار گستردهتر بود. در حاشیه نمایشگاه، یکی از بانکهای روسیه با چند بانک ایرانی تفاهمنامه همکاری امضا کرد و مراودات بانکی طرفین آغاز شد. همچنین یکی از مناطق آزاد کشور با مناطق آزاد بلاروس توافق همکاری منعقد کرد.
وی افزود: در چهار روز سومین دوره نمایشگاه اورسیا، با همکاری اتاق بازرگانی تهران، پنلهای تخصصی در حوزههای لجستیک، بانکی و سایر موضوعات مورد توجه تجار برگزار شد که با استقبال فعالان اقتصادی همراه بود.
چهارمین دوره نمایشگاه اوراسیا۱۲ تا ۱۵ بهمن در محل نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار میشود.