فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه از کشف ۷۶ کیسه کود شیمیایی قاچاق به ارزش ۵۵۰ میلیون ریال در حوزه برون شهری، خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، سرهنگ محمدرضا یاری گفت: ماموران انتظامی کرمانشاه هنگام گشت زنی در محورهای مواصلاتی به یک دستگاه کامیون مشکوک و از آن بزرسی کردند.
وی افزود: مأموران در بازرسیهای انجام گرفته از خودرو مذکور، ۷۶ کیسه کود شیمیایی قاچاق به ارزش ۵۵۰ میلیون ریال، کشف کردند.
سرهنگ یاری همچنین از دستگیری یک نفر در این راستا و معرفی او به دستگاه قضائی خبر داد.