به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،حجت الاسلام احمد ذاکری در نشست اعتکاف در سالن اجتماعات مصلی اعظم امام خمینی (ره) تبریز اظهار داشت:مهمترین وظیفه متولیان مساجد فراهم کردن بستر برای انجام فعالیت‌ها و مراسم دینی از جمله سنت حسنه اعتکاف در این اماکن است.

وی با بیان اینکه تلاش داریم تعداد مساجد برگزار کننده اعتکاف به ویژه اعتکاف دانش آموزی در استان و از جمله تبریز افزایش یابد افزود: چرا که آیین‌ها و مراسم معنوی بستری برای تربیت نیرو‌های متعهد و متدین آینده است و اعتکاف نیز یکی از همین آیین هاست که می‌تواند زمینه خودسازی معنوی در بین جوانان و نوجوانان را فراهم کند.

مسئول ستاد رسیدگی به امور مساجد آذربایجان شرقی تصریح کرد: آموزش احکام اعتکاف، حضور ائمه مساجد در کنار معتکفین و استفاده از ظرفیت خیران برای برگزاری مراسم اعتکاف از جمله مواردی هستند که متولیان مساجد میزبان این مراسم باید به آنها توجه ویژه داشته باشند و ستاد نیز آمادگی لازم برای تامین نیاز‌های سخت افزاری مساجد برگزار کننده سنت حسنه اعتکاف را دارد.

جواد غفاری مسئول ستاد مردمی اعتکاف آذربایجان شرقی نیز در این نشست استمرار حال و هوای معنوی اعتکاف در بین معتکفین در طول سال را مهمترین مطالبه مقام معظم رهبری از دست اندرکاران برگزاری این مراسم عنوان کرد و گفت: دعوت از خانواده‌های شهدا به ویژه شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه یکی از موضوعات مورد تاکید در اعتکاف امسال است چرا که این شهدا به معنای واقعی سر و جان فدا کردند تا ما امروز در امنیت برای برگزاری اعتکاف برنامه ریزی کنیم.

غفاری خاطرنشان کرد: موضوع اعتکاف دانش آموزی با وجود برخی ظرافت‌ها و چالش‌ها فرصتی ارزشمند برای تربیت نسل معنوی آینده است و مساجد باید نسبت به غنای محتوای این مراسم از طریق استفاده از روحانیون و چهره‌های شاخص توجه کنند و با توجه به شرایط کشور باید بیش از پیش از ظرفیت خیران برای برگزاری این آیین معنوی بهره بگیرند.

گفتنی است نشست هماهنگی برگزاری مراسم معنوی اعتکاف ۱۴۰۴ با حضور مدیرکل تبلیغات اسلامی و مسئول ستاد رسیدگی به امور مساجد آذربایجان شرقی و مسئول ستاد مردمی اعتکاف و متولیان مساجد میزبان این سنت معنوی به همت اداره کل تبلیغات اسلامی تبریز در مصلی اعظم امام خمینی (ره) برگزار شد.