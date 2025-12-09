پخش زنده
فرماندار بروجرد در مراسم کلنگزنی مدرسه ۱۲ کلاسه شهرک نیاوران بروجرد گفت: ۳۱۸ کلاس درس در بروجرد تراکم بالای ۳۵ نفر دارد که برای پایین آوردن این تراکم نیاز به کمک خیرین است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، کلنگ احداث مدرسه خیر ساز ۱۲ کلاسه شهرک نیاوران بروجرد با حضور رئیس مجمع خیرین مدرسهساز کشور بر زمین زده شد.
فرماندار بروجرد در آیین کلنگزنی مدرسه ۱۲ کلاسه شهرک نیاوران در جمع خبرنگاران گفت: احداث مدرسه ۱۲ کلاسه در شهرک نیاوران بروجرد توسط آقای فروهر خیر مدرسهساز انجام خواهد شد.
قدرت الله ولدی افزود: ۳۱۸ کلاس درس در بروجرد تراکم بالای ۳۵ نفر دارد که برای پایین آوردن این تراکم نیاز به کمک خیرین است.
فرماندار بروجرد گفت: ۲ مدرسه جدید در روستای باده و تنگلره بروجرد جایگزین مدارس کانکسی شده که بهزودی به بهرهبرداری خواهد رسید.
ولدی افزود: در سال ۱۳۹۰ کلنگ احداث ۲ استخر دانشآموزی در اشترینان و بروجرد زده شده که استخر اشترینان ۴۰ درصد و استخر بروجرد ۲۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، قرار شده تا سال آینده تکمیل شود که امیدواریم این کار انجام شود.