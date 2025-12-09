پخش زنده
معاون حفاظت و امور اراضی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: تاکنون بیش از ۹۹ درصد اراضی ملی کشور حدنگاری و تثبیت مالکیت دولت انجام شده و تنها بخش اندکی از مناطق دارای حساسیت ویژه در دست تکمیل است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ علی خادم در نشست آموزشی معاونین حفاظت و امور اراضی و روسای استعداد یابی و بهربرداری سازمان منابع طبیعی اظهار داشت: هدف از اجرای طرح حدنگاری صیانت از انفال و ساماندهی واگذاریهای قانونی زمین است. با همکاری سازمان ثبت اسناد، قوه قضاییه و نهادهای نظارتی، مراحل پایانی این طرح در حال انجام است.
وی افزود: در سالهای اخیر حجم بالایی از درخواستها برای سرمایهگذاری در عرصههای منابع طبیعی، بهویژه در بخش انرژیهای نو و خورشیدی، ثبت شده است تعیین وضعیت دقیق ثبتی اراضی و اطمینان از ملی بودن آنها پیششرط هرگونه واگذاری خواهد بود تا تضاد حقوقی یا تعارض مالکیتی پیش نیاید.
معاون حفاظت و امور اراضی با تأکید بر اهمیت صیانت از زیستبومهای طبیعی کشور اظهار داشت: تنوع اقلیمی ایران موجب تنوع قوانین و شرایط حقوقی شده و همین امر ضرورت توجه ویژه کارشناسان در فرآیند تخصیص و بهرهبرداری را دوچندان میکند.
خادم افزود: اجرای طرحهای حدنگاری و رفع تعارضات در سطح ملی، ضمن تسریع پاسخگویی به متقاضیان، زمینهساز سرمایهگذاری مطمئن و حفاظت مؤثر از منابع طبیعی کشور است.
مدیرکل بازرسی، ارزیابی عملکرد وپاسخگویی به شکایات سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور هم گفت: از سال ۱۳۴۱ که قانون ملی شدن تصویب شد ۶۵ سال میگذرد در این دوره یکی از مشکلات اساسی تثبیت مالکیت و مشخص کردن مرز مالکیت دولت و مردم بود آن هم در زمانی اختلافاتی میان حقوق مردم و دولت وجود داشت.
علی نقی حیدریان افزود: در ۱۰ سال گذشته دو قانون در کشور تصویب شد یکی قانون رفع موانع تولید در حوزه رفع تداخلات و دیگری قانون کاداستر بود که در قانون منابع طبیعی ۹۹ درصد کل کشور در منابع ملی اسنادش تبدیل به کاداسترشد و سندتک برگ دریافت کردند که سه سال قبل این کار به اتمام رسید.
وی اضافه کرد: در رفع تداخلات و تعیین تکلیف اراضی کمی عقب بودیم که از سال ۱۴۰۱ تلاش گستردهای بین سازمان اموراراضی و سازمان منابع طبیعی کشور انجام شد و هم اکنون ۹۵ درصد رفع تداخلات بین اراضی ملی و مردم انجام شده که موجب شده هم زمینهای مردم تعیین تکلیف شود و هم از زمین خواری جلوگیری شود.
مدیرکل بازرسی، ارزیابی عملکرد وپاسخگویی به شکایات سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشوربیان کرد: این اقدام موجب میشود مالکیت برای دولت ومردم تثبیت شود واختلاف بین مردم و دولت و برعکس و همچنین پروندههای دادگاه بسیار کاهش داده میدهد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر از ثبت سند حدنگاری برای بیش از ۹۹ درصد اراضی ملی استان خبر داد و گفت: تنها ۱۷ هزار هکتار از مساحت اراضی ملی باقی مانده که با هماهنگی دستگاههای استانی در حال تکمیل است.
عبدالحسین گرشاسبی افزود: اجرای کامل حدنگاری نقش مهمی در صیانت از انفال و جلوگیری از تصرفات غیرمجاز دارد.
مدیرکل منابع طبیعی بوشهر با اشاره به عملکرد سامانه «پنجره واحد مدیریت زمین» گفت: این سامانه از سال ۱۴۰۲ آغاز شده و با ارتقای فرآیندها، زمان پاسخ به استعلامات از ۱۸۰ روز به ۱۳ روز کاهش یافته است.
به گفته وی، میزان پاسخگویی به استعلامها نیز از ۸۲ درصد به ۹۸ درصد رسیده و استان بوشهر هماکنون رتبه دوم کیفی و سوم کمی کشور را در این زمینه دارد.
گرشاسبی درباره رفع تداخلات اراضی نیز گفت:در سه سال اخیر از ۴۹۸ پلاک دارای تداخل، برای ۳۹۴ پلاک رفع تداخل انجام شده تا مالکیت دولت تثبیت و بلاتکلیفی کشاورزان برطرف شود.
وی با اشاره به ظرفیتهای استان در تخصیص اراضی برای طرحهای توسعهای افزود: تاکنون بیش از هزار هکتار زمین برای احداث نیروگاههای خورشیدی واگذار شده تا بوشهر در کاهش ناترازی برق کشور نقش مؤثری ایفا کند.