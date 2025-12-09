پخش زنده
امروز: -
بازدید میدانی از مرکز معاینه فنی خودروهای سبک این شهرستان با هدف بررسی نحوه ارائه خدمات و رعایت الزامات محیط زیستی انجام شد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رئیس اداره حفاظت محیط زیست چالدران گفت: بازدید میدانی از مرکز معاینه فنی خودروهای سبک این شهرستان با هدف بررسی نحوه ارائه خدمات و رعایت الزامات محیط زیستی انجام شد.
حجت آذریار افزود: در این بازدید، روند صدور گواهی معاینه فنی، وضعیت سالنها، عملکرد سیستمها و دستگاهها و نحوه انجام آزمایشها بر اساس دستورالعملها و استانداردهای ابلاغی مورد ارزیابی قرار گرفت و تذکرات و راهنماییهای لازم به مسئولان مرکز ارائه شد.
وی اضافه کرد: در شهرستان چالدران یک مرکز معاینه فنی فعال برای خودروهای سبک وجود دارد که خدمات مرتبط با معاینه فنی را ارائه میدهد و این مرکز بهصورت منظم و برنامهریزیشده توسط اداره حفاظت محیطزیست چالدران پایش و ارزیابی میشود.