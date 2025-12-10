پخش زنده
ملامحمدی گفت: کتاب «با من بیا مائده» نخستین رمان دفاع مقدس با محوریت یک جانباز است.
مجید ملامحمدی نویسنده کودک و نوجوان در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، افزود: این کتاب تلاش کرده تا نوجوانان امروز را که فاصله زیادی با فضای جنگ دارند، با الفبای جبهه، ایثار و واقعیتهای دوران دفاع مقدس آشنا کند.
وی با اشاره به اینکه تاکنون بیش از ۲۰۰ عنوان کتاب با موضوعات مختلف تالیف کرده است، گفت: رمان «با من بیا مائده» تجربهای تازه است که به طور ویژه درباره یک جانباز شیمیایی و تأثیرات جنگ بر خانواده او پرداخته است.
ملامحمدی افزود: داستان پیرامون دختری به نام مائده شکل میگیرد، دختری که سالها پس از پایان جنگ به دنیا آمده و نسبت به پدرش (از یادگاران کانال کمیل و جانباز شیمیایی لشکر حضرت محمد رسولالله) احساس فاصله و رنجش دارد.
وی گفت: پدر شیمیایی که در انزوای خود زندگی میکند، بیمار است و پیوسته از خاطرات دوران جنگ تحمیلی با نیروهای بعثی مینویسد، رفتاری که برای مائده قابل درک نیست.
این نویسنده افزود: اما طی حادثهای مائده را وارد دنیای پدر میکند و از خلال نوشتهها، به گذشته سفر میکند و خود را در کانال کمیل میبیند؛ جایی که تازه معنای ایثار، رشادت و بزرگی رزمندگان را درمییابد.
نویسنده کتاب «با من بیا مائده» با اشاره به انگیزه تالیف این اثر گفت: هدف اصلی نگارش این رمان، آشنا کردن نسل امروز با حقایق دفاع مقدس است.
وی افزود: بچههای الان هیچ شناخت عمیقی از جنگ ندارند و تنها اطلاعات کتابهای درسی یا در فیلمهای پراکنده دیدهاند.
ملامحمدی گفت: در این اثر تلاش شده تا الفبای جنگ، جبهه و فداکاریهای رزمندگان به نسل جدید منتقل شود.
وی افزود: نوجوانان نیاز دارند بدانند جنگ چه بوده و چه انسانهای بزرگی در آن روزها امید، ایمان و ایثار را معنا کردند.
مجید ملامحمدی، نویسنده کودک و نوجوان گفت: کتاب «با من بیا مائده» تلاشی است برای پیوند دادن نسل امروز با خاطره جمعی ملت ایران؛ روایتی از درد، دلتنگی و در عین حال عظمت نسلی که در تاریکترین روزها نور شد.
«خداحافظ مدینه»، «ماه غریب من» و «قصهی خوبان» از جمله آثار مجید ملامحمدی است.