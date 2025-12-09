پخش زنده
در پی گشت شبانه شبکه بهداشت و درمان شهریار، دو مرکز دندانپزشکی و دندان سازی غیر مجاز شناسایی و پلمپ شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهریار با اشاره به اجرای گشتهای نظارتی مستمر گفت: کارشناسان واحد نظارت بر درمان شبکه بهداشت و درمان شهریار، موفق به پلمب دو واحد دندانپزشکی و دندانسازی غیرمجاز در مناطق فاز یک اندیشه و رضیآباد بالا شدند.
دکتر سعید شیخ غلامی افزود : پرونده متخلفین جهت طی مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع گردید. به گفته او، متصدیان مراکز مذکور فاقد صلاحيت حرفه ای و مجوز تأسیس و پروانه فعالیت از وزارت بهداشت بوده و بهصورت غیرقانونی اقدام به ارائه خدمات دندانپزشکی به شهروندان مي کردند.
مدیر شبکه بهداشت و درمان شهریار تاکید کرد: رعايت نکردن دستورالعمل هاي بهداشتی مانند استریلیزاسیون و ضدعفونی ابزارها، میتواند شهروندان را در معرض خطرات جدی و جبرانناپذیر، از جمله انتقال بیماریهای واگیردار نظیر هپاتیت و ایدز قرار دهد.
وی گفت: شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهریار از تمامی همشهریان محترم تقاضا دارد تا در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک یا غیرمجاز درمانی، موضوع را فوراً از طریق سامانه تلفنی ۱۹۰ اطلاعرسانی نمایند تا اقدامات قانونی در اسرع وقت انجام شود.