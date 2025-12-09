نشست هم‌اندیشی مدیران و کارشناسان قرآنی و فرهنگی مازندران با محوریت «زندگی با آیه‌ها» برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ، نشست هم‌اندیشی مدیران و کارشناسان قرآنی و فرهنگی ادارات و نمایندگی‌های تبلیغات اسلامی شهرستان‌های استان مازندران با حضور حجت‌الاسلام شریف‌تبار مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران، حجت‌الاسلام رمضانی رئیس اداره امور قرآنی، و عباس‌نسب سرپرست معاونت فرهنگی و تبلیغی اداره کل در مجتمع آموزشی ـ فرهنگی تبیین شهرستان محمودآباد برگزار شد.

در این هم‌اندیشی، موضوعات محوری از جمله طرح ملی زندگی با آیه‌ها، برنامه اعتکاف، رویداد بهشت، رویداد‌های ویژه بانوان، طرح بنیاد امور نوجوانان و طرح توانمندسازی فعالان مساجد مورد بررسی قرار گرفت. هدف از این نشست، هم‌افزایی ظرفیت‌های مردمی و حاکمیتی در مسیر توسعه فرهنگ قرآنی و تقویت زیست دینی جامعه عنوان شد..

حجت‌الاسلام شریف‌تبار ضمن تأکید بر اهمیت جاری‌سازی آموزه‌های قرآنی در زندگی روزانه گفت:

«اهتزاز پرچم توحید و رسیدن به مقام انصاراللهی باید ورد زبان روزانه ما باشد تا حضور و نظارت الهی را در همه امور زندگی احساس کنیم.»

وی افزود: «پناه حقیقی جامعه در برابر فتنه‌ها و بحران‌های فکری قرآن کریم است و قرآن باید در متن زندگی ما جاری شود.»

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران همچنین با اشاره به ظرفیت چشمگیر قرآنی در استان اظهار داشت: «در مازندران بیش از سه‌هزار و پانصد محفل قرآنی فعال و ده‌هزار برگزارکننده محافل وجود دارد که این رقم نشانگر زمینه مطلوب فرهنگی در استان است. با این حال لازم است همت مضاعفی در مسیر اجرای طرح زندگی با آیه‌ها و ایجاد انگیزه در مردم برای انس بیشتر با قرآن به کار گرفته شود.»

حجت‌الاسلام رمضانی رئیس اداره امور قرآنی استان گزارشی از اجرای طرح ملی «زندگی با آیه‌ها» ارائه داد و بیان کرد: «این طرح، برنامه‌ای سه‌ساله است که در آن پیش‌بینی می‌شود ده میلیون نفر بتوانند صد آیه منتخب قرآن کریم را بخوانند، حفظ کنند، معنا و مفهوم آن را درک کرده و در زندگی فردی و اجتماعی خود به‌کار بندند.»

وی تصریح کرد: «آغاز اجرای ملی طرح از ماه مبارک رجب خواهد بود و برای تحقق آن باید تمام ظرفیت‌های مردمی و دستگاه‌های فرهنگی و اجرایی به‌کار گرفته شوند.»

در بخش دیگری از این نشست، میر رجب عباس‌نسب سرپرست معاونت فرهنگی و تبلیغی اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران با اشاره به آمادگی گسترده استان برای برگزاری آیین معنوی اعتکاف گفت: پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از پانصد مسجد در سطح استان میزبان معتکفان باشند. در این برنامه توجه ویژه‌ای به حضور جوانان و نوجوانان صورت خواهد گرفت، چراکه اعتکاف نقطه اتصال و آغاز حرکت عملی در مسیر زندگی با آیه‌هاست..

رقیه مرادی کارشناس بانوان استان ادامه داد: بانوی مجاهد، نماد پیوند میان ایمان و عمل است؛ و این همان نقطه‌ای است که شورای راهبری بانوان باید آن را به‌عنوان محور راهبردی خود قرار دهد. چرا که شورای راهبری بانوان مأموریت دارد مسیر توانمندسازی، هدایت و الگوسازی برای بانوان جامعه را ترسیم کند.

مرادی بیان کرد: دوره بانوی مجاهد می‌تواند به‌عنوان بازوی اجرایی و محتوایی این شورا عمل کند؛ یعنی آنچه شورا در سطح سیاست‌گذاری ترسیم می‌کند، در این دوره به زبان آموزش و تربیت تبدیل شود..

وی گفت: اگر شورای راهبری بانوان را قطب‌نمای حرکت بدانیم، دوره بانوی مجاهد همان نقشه عملیاتی است که مسیر را روشن می‌کند. این دوره می‌تواند: محتوای راهبردی شورا را به زبان قابل فهم برای بانوان منتقل کند و بانوان را از سطح مخاطب به سطح کنشگر اجتماعی ارتقا دهد.

مدیران و کارشناسان شرکت‌کننده بر ضرورت تقویت اعتقاد قلبی به طرح زندگی با آیه‌ها، جبهه‌سازی فرهنگی در میدان نشر معارف قرآنی، اتصال شبکه‌های فعال قرآنی استان و جذب گسترده مردم به جریان قرآن‌محوری در سبک زندگی تأکید کردند.

نشست هم‌اندیشی مدیران و کارشناسان قرآنی و فرهنگی مازندران، به عنوان یکی از برنامه‌های راهبردی اداره کل تبلیغات اسلامی استان، زمینه‌ساز هم‌افزایی فکری و اجرایی میان مدیران، کارشناسان و فعالان فرهنگی در مسیر تحقق جامعه‌ای قرآنی و مؤمن به آموزه‌های الهی عنوان شد.