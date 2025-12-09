پخش زنده
واحدهای آجرپزی و شن و ماسه سلماس با هدف کنترل میزان آلایندگی پایش زیستمحیطی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سلماس گفت: پایش زیستمحیطی واحدهای آجرپزی و شن و ماسه این شهرستان با هدف کنترل میزان آلایندگی واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی انجام شد.
فهیمه قمری افزود: کارشناسان پایش و آزمایشگاه این اداره، وضعیت آلایندگی واحدهای شن و ماسه و آجرپزی را مورد اندازهگیری و ارزیابی قرار دادند تا میزان رعایت استانداردهای زیستمحیطی در این واحدها مشخص شود.
وی تصریح کرد: پایش این واحدها بهصورت منظم و فصلی در طول سال انجام میشود و در صورت مشاهده هرگونه آلودگی، اخطاریههای لازم برای رفع آلایندگی صادر خواهد شد.
قمری تأکید کرد: در صورتی که واحدهای آلاینده در زمان مقرر نسبت به رفع آلودگی اقدام نکنند، مطابق ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده (عوارض سبز) با آنها بر اساس قوانین و مقررات زیستمحیطی برخورد خواهد شد.