فیلم سینمایی «نماینده کلاس»، از شبکه امید، مستند «در مکتب مصطفی»، از شبکه قرآن و معارف و فیلم «آمبولانس»، از شبکه نمایش پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم سینمایی «نماینده کلاس»، به کارگردانی «سانجی شریدار و کمبل»، چهارشنبه ۱۹ آذر ساعت ۱۸:۰۰، از شبکه امید پخش می شود. این فیلم داستان رقابت سه دانش‌آموز برای کسب عنوان مسئول کلاس را در فضایی شاد و آموزنده به تصویر می‌کشد.

فیلم «نماینده کلاس» با بازی روکمینی سوتار، آکشایا دئودهار و اویناش نارکار روایتگر داستان سه دانش‌آموز کلاس هفتمی به نام‌های یاش، پراوین و ساوی است که برای کسب عنوان مسئول کلاس با یکدیگر رقابت می‌کنند.

این اثر سینمایی فرآیند انتخابات را در محیط مدرسه و در فضایی پرجنب و جوش نمایش می‌دهد و مراحل مختلف یک کارزار انتخاباتی از برنامه‌ریزی تا ارائه سخنرانی‌ها و مواجهه با چالش‌ها را به تصویر می‌کشد.

مستند «در مکتب مصطفی»، بینندگان را با روایت و معرفی فعالیت‌های علمی و فرهنگی دکتر «سید زهیر‌المسلینی» استاد دانشگاه جامعه‌المصطفی العالمیه از کشور تونس در شهر گرگان همراه می‌کند.

مستند «در مکتب مصطفی»، به کارگردانی «مهدی ناظریان» امشب ساعت ۱۹:۲۵، از شبکه قرآن پخش می شود.

دکتر المسلینی پس از حضور در ایران، در شهر گرگان به تدریس در دانشگاه مشغول شده و در کنار فعالیت‌های آموزشی، به تحقیق و پژوهش در حوزه‌های علوم دینی پرداخته است.

«در مکتب مصطفی (ص)»، تلاش دارد با نگاهی مستند، مسیر علمی و فرهنگی طلاب بین‌المللی را که در ایران مشغول به تحصیل هستند، به تصویر بکشد و نشان دهد چگونه این دانش‌پژوهان با بهره‌گیری از فضای علمی ایران، به گسترش معارف اسلامی در کشور‌های خود کمک می‌کنند. ­ ­

شبکه نمایش امشب ساعت ۲۳ فیلم اکشن و پرهیجان «آمبولانس» به کارگردانی مایکل بی را پخش می کند، اثری سرشار از تعقیب و گریز‌های نفس‌گیر که مخاطبان اکشن را شگفت‌زده می‌کند.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: یک کهنه سرباز پرافتخار که برای پرداخت مخارج پزشکی همسرش به پول نیاز دارد، به همراه برادرخوانده اش از بانک لس آنجلس ۳۲ میلیون دلار به سرقت می‌برند. اما نقشه فرار آن‌ها خراب می‌شود و آن‌ها با درماندگی مجبور می‌شوند آمبولانسی را بربایند که حامل تکنیسین اورژانس به همراه پلیسی است که به شدت زخمی شده است. این دو برادر که در موقعیت تعقیب و گریز با سرعت بالا گرفتار شده‌اند، باید راهی برای فرار از قانون و زنده نگه داشتن گروگان هایشان پیدا کنند...

از بازیگرانی که در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند می‌توان ایزا گونزالس، جیک جیلنهال، دیون چندلر لانگ، یحیی عبدالمتین دوم، گرت دیلاهانت، آ مارتینز و کی یر او دانل را نام برد.

فیلم سینمایی «آمبولانس»، چهارشنبه ۱۹ آذر در ساعت‌های ۷ و ۱۵، بازپخش می شود.