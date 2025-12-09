به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، نیکنام رئیس اداره امور مشترکین شرکت توزیع برق استان گفت : طرح ملی صبا با هدف مشارکت مردم در اصلاح ناترازی انرژی و ترویجفرهنگ صرفه جوئی عنوان کرد و گفت: زنان با تشکیل نیمی از جمعیت کشور جامعه هدف وعوامل اصلی اجرای این طرح محسوب می شوند.

محمد حسینی مدیر کل دفتر اموربانوان استانداری هم به نقش کلیدی و اثر گذار بانوان در اصلاح و بهبود آسیب های اجتماعی و اقتصادی اشاره کرد و گفت : ترویج فرهنگ صرفه جوئی در مصرف انرژی از خانواده شروع می شود.

در این نشست اهداف و وظایف سفیران صرفه جوئی مصرف انرژی تشریح و ابلاغ شد.