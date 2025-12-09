پخش زنده
مراسم نکوداشت محققان و پژوهشگران دانشگاه سمنان با عنوان نجم از یکصد پژوهشگر برتر این دانشگاه تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، محمدحسین احسانی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه سمنان با اشاره به روند انتخاب این برگزیدگان گفت: این افراد بر اساس عملکرد یکساله خود در حوزههای تولید مقالات علمی، اجرای طرحهای پژوهشی کارفرمایی، انتشار کتاب و فعالیتهای تقاضامحور انتخاب شدهاند.
او افزود: «فرایند ارزیابی از طریق سامانههای مربوط انجام شده و منتخبان هر دانشکده نیز پس از جمعبندی نهایی به جمع برگزیدگان آیین نجم پیوستند.»
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه سمنان رشد شاخصهای علمی دانشگاه را «چشمگیر» توصیف کرد و گفت:
«در حوزه تعداد دانشمندان یکدرصد دانشگاه، یک عضو هیئت علمی از گروه علوم پایه به جمع نخبگان اضافه شده و در شاخص دو درصد جهانی نیز چهار پژوهشگر دیگر به فهرست دانشگاه افزودهاند.»
احسانی با بیان اینکه طرحهای پژوهشی کارفرمایی در سال گذشته رشد قابل توجهی داشته است، اظهار کرد:
«حجم طرحهای پژوهشی بروندانشگاهی به لحاظ مبلغ، دو و نیم برابر افزایش یافته و تعداد اعضای هیئت علمی فعال در صنعت نیز رشد محسوسی داشته است؛ که این موضوع نشاندهنده اثرگذاری پژوهشهای دانشگاه در صنعت و جامعه است.»
او همچنین از افزایش تولید مقالات علمی و استمرار رشد فعالیتهای پژوهشی در دانشگاه سمنان خبر داد.
آیین «نجم» هرساله با هدف تجلیل از پژوهشگران اثرگذار و تقویت زیستبوم پژوهش و نوآوری در دانشگاه سمنان برگزار میشود.