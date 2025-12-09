جلسه بررسی ابعاد فرار مالیاتی و راهکار‌های جلوگیری از فرار مالیاتی در دادستانی کل استان تهران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، جلسه بررسی ابعاد فرار مالیاتی و راهکار‌های جلوگیری از فرار مالیاتی، با حضور علی صالحی دادستان تهران، سید محمدهادی سبحانیان رئیس سازمان امور مالیاتی، سید حسین میرابراهیمی معاون دادستان تهران و سایر مسئولین مربوط برگزار شد.

دادستان تهران در این جلسه مطالبات خود را از سازمان امور مالیاتی تشریح کرد.

صالحی، خواستار پاسخگویی هر چه سریعتر سازمان امور مالیاتی به استعلامات دادستانی از میزان فرار مالیاتی و وصول مالیاتی برخی دستگاه‌ها شد.

معاونین دادستانی در ادامه نشست به تشریح انواع و میزان فرار و جرائم مالیاتی و وصول مالیاتی در کشور و ضرورت همراهی سازمان امور مالیاتی در به نتیجه رسیدن پرونده‌های فرار مالیاتی پرداختند.

در ادامه نشست غفاری، بازپرس دادستانی به تبیین جزییات بزرگترین پرونده‌های جرائم مالیاتی حال حاضر کشور پرداخت و سپس ابهامات پرونده و گره‌های حقوقی آن‌ها را بر شمرد.

غفاری در ادامه، به مواردی اشاره کرد که با همکاری سازمان امور مالیاتی، شفافیت لازم حاصل می‌شود.

وی گفت: در مواردی هم رفع خلاء‌های قانونی، راهگشا خواهد بود.