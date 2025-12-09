به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش ناحیه ۴ استان قم در حاشیه این مراسم که جمعی از دانش آموزان دختر و معلمان در مسجد علی بن موسی الرضای پردیسان حضور داشتند گفت: این رویداد با حضور ۵۰۰۰ دانش‌آموز دختر و پسر و فرهنگیان در مقاطع مختلف تحصیلی در رشته‌های آوایی و پژوهشی برگزار شد.

حجت الاسلام و المسلمین مرتضی شفیعی گفت: این مسابقه در رشته‌های گفتمان مهدوی، مداحی، حفظ ۵، ۱۰ و ۲۰جزء، قرائت، ترتیل و تفسیر قرآن کریم، احکام، اذان و نهج البلاغه برگزار شد.