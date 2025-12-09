به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، دکتر شریفی با اشاره به وضعیت آنفلوانزا گفت: آنچه امروز در سطح جامعه مشاهده می‌کنیم، یک همه‌گیری جهانی است و صرفاً به کشور یا منطقه ما محدود نمی‌شود. بنابراین لازم است کنترل‌ها و مراقبت‌های بهداشتی با دقت و حساسیت بیشتری نسبت به سال‌های گذشته دنبال شود.

وی افزود: بررسی روند هفتگی سندرم‌های تنفسی در کشور نشان می‌دهد که چه در حوزه مراجعات سرپایی و چه در حوزه بستری، با یک روند افزایشی روبه‌رو هستیم. در سطح استان نیز همان الگو تکرار شده و شدت بیماری بیشتر مشاهده می‌شود.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی با اشاره به آخرین داده‌های ثبت‌شده تا تاریخ هفدهم آذر گفت:حدود ۴۰ درصد از مراجعان به مراکز منتخب، علائم شبه‌آنفلوانزا داشته‌اند و همین روند در بخش بستری نیز مشاهده می‌شود. این افزایش بیانگر ورود به مرحله خیز بیماری است و ضرورت تشدید مراقبت‌ها را دوچندان می‌کند.

او درباره نوع ویروس امسال توضیح داد:ویروس غالب امسال، ساب‌تایپ H3N2 است که نسبت به سال‌های قبل دچار جهش شده، رفتار تهاجمی‌تری دارد و تا حدی واکسـن‌گریز است؛ بنابراین موارد ابتلا و گستردگی بیماری افزایش بیشتری خواهد داشت.

وی با تأکید بر فروکش‌کردن موارد کووید۱۹ گفت:در حال حاضر ویروس غالب تنفسی در کشور، آنفلوانزای H3N2 است و کووید۱۹ و سایر تیپ‌های آنفلوانزا در رتبه‌های بعدی قرار دارند. طبق آخرین آمار، حدود ۸۶ درصد تست‌های مثبت مربوط به همین نوع ویروس است که عمدتاً کودکان و نوجوانان زیر ۲۴ سال را درگیر می‌کند.

او افزود: در استان نیز روند نمونه‌گیری و موارد مثبت افزایشی است؛ به‌گونه‌ای که اکنون حدود ۳۳ درصد تست‌ها مثبت گزارش می‌شود و این به معنای عبور از مرز هشدار و ورود به مرحله خیز اپیدمی است.

دکتر شریفی با اشاره به اینکه روند افزایش بیماری در استان با یکی دو هفته تأخیر نسبت به میانگین کشور رخ می‌دهد، گفت:در کشور موارد سرپایی حدود ۱۶ درصد گزارش شده، اما در استان ما این رقم نزدیک به ۴۰ درصد است. بنابراین شرایط استان ویژه است و نیازمند مراقبت‌های جدی‌تر در سطح فردی و اجتماعی می‌باشد.

وی با تأکید بر نقش محدودیت‌های اجتماعی یادآور شد:در گروه سنی ۵ تا ۲۴ سال، به‌دلیل هم‌زمانی با تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها، شاهد کاهش معنادار موارد بستری هستیم و این نشان می‌دهد که مداخلات اجتماعی می‌تواند بسیار تأثیرگذار باشد. اما در مقابل، طیف زیر پنج سال همچنان با افزایش چشمگیر موارد بستری روبه‌رو است و بیش از ۵۰ درصد بستری‌های اخیر مربوط به همین گروه سنی است.

او افزود: در گروه سالمندان بالای ۶۵ سال نیز روند بستری رو به افزایش است و این گروه به‌دلیل بیماری‌های زمینه‌ای، در معرض خطر بیشتری قرار دارند. همچنین تعداد بیماران نیازمند مراقبت‌های ویژه از یک مورد در هفته گذشته به ۱۰ مورد رسیده که زنگ خطر جدی است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تأکید کرد:تنها محدودیت‌های آموزشی کافی نیست. در حالی که مدارس تعطیل شده، بسیاری از دانش‌آموزان در فضاهای دیگری مانند سالن‌های ورزشی سرپوشیده، پارک‌های مسقف و استخرها حضور پیدا می‌کنند و این موضوع، اثرگذاری مداخلات را کاهش می‌دهد.

وی با اشاره به آخرین آمار بستری گفت:تعداد بستری‌های بیماران با علائم حاد تنفسی طی یک هفته از ۱۷۲ نفر به ۲۲۲ نفر افزایش یافته است. از این تعداد، ۳۵ درصد زیر پنج سال، ۲۲/۵ درصد بین پنج تا بیست‌وپنج سال و ۲۷ درصد بالای ۶۵ سال هستند.

دکتر شریفی اضافه کرد:تداوم و حتی گسترش محدودیت‌های اجتماعی، با هدف کاهش گردش ویروس، ضرورت دارد. البته احتمال بارش‌های آینده اگرچه می‌تواند از نظر کاهش آلودگی هوا مؤثر باشد، اما به‌دلیل افزایش تجمع‌ها در فضاهای بسته، احتمال انتقال بیماری را بالا می‌برد.