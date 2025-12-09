پخش زنده
بر اساس پیش بینی های هواشناسی از عصر امروز وزش باد نسبتاً شدید تا شدید و تندباد های لحظه ای با سرعت گاهی بیش از 50 کیلومتر در ساعت استان را در بر می گیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ این وضعیت جوی همراه با بارش باران و رعد وبرق تا شنبه در استان برقرار است.
در این مدت ارتفاع موج دریا ۹۰ تا ۱۸۰ سانتیمتر و در فراساحل گاهی تا ۲۴۰ سانتیمتر میرسد.
افزایش ارتفاع موج در خلیج فارس باعث اختلال در ترددها و فعالیت دریایی بهویژه تردد شناورهای سبک و قایقهای صیادی و تفریحی میشود و خطر غرقشدن شناورهای سبک و نیمهسنگین، شناگران در مناطق تحت تأثیر، کاهش موقت دید افقی و کیفیت هوا وجود دارد.
به مردم توصیه شده است از ترددهای دریایی بهویژه تردد شناورهای سبک و قایقهای صیادی و تفریحی در مناطق تحت تأثیر خودداری کنند.