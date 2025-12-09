پخش زنده
نخستین نمایشگاه عسل و زعفران خمین همزمان با چهارمین دوره هفته فرهنگی خمین (برآستان آفتاب) دایر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ نخستین نمایشگاه عسل و زعفران خمین همزمان با چهارمین دوره هفته فرهنگی خمین (برآستان آفتاب) به مدت سه روز در شهرداری خمین دایر شد.
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان مرکزی گفت: ۲۰ درصد صنایع غذایی کشور زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی فعالیت میکنند و استان مرکزی با وجود سایه سنگین صنعت، همچنان در بخش کشاورزی جایگاه ویژهای دارد.
علی صفری افزود: بسیاری از شهروندان شاید کمتر با ظرفیتهای کشاورزی خمین آشنا باشند، اما واقعیت این است که این خطه در تولید کالاهای اساسی و محصولات استراتژیک نقش مهمی ایفا میکند.
او ابراز داشت: گندم به عنوان محصول راهبردی (استراتژیک) شهرستان خمین نه تنها نیاز مردم منطقه را تأمین میکند، بلکه در برخی سالها چند برابر مصرف داخلی تولید شده و شهرستان را به یک منطقه خودکفا تبدیل کرده است.
صفری افزود: البته اولویت ما همچنان تولید محصولات استراتژیک مانند گندم است، اما در کنار آن باید از ظرفیتهای موجود برای توسعه محصولات کمآببر بهره ببریم.
فرماندار خمین نیز گفت: برگزاری جشنواره عسل و زعفران توسط شهرداری و شورای اسلامی شهر خمین در هفته فرهنگی این شهرستان اقدام بسیار پسندیدهای برای معرفی ظرفیتهای ارزشمند خمین است.
وحید براتیزاده افزود: یکی از مهمترین ظرفیتهای کشاورزی خمین، زعفران است که توان تولید آن در شهرستان حدود ۶۰۰ کیلوگرم در سال برآورد میشود و این میزان هر ساله رو به افزایش است.
او ابراز داشت: زعفران خمین از کیفیت بالایی برخوردار بوده و قابلیت تبدیل شدن به یک برند جهانی را دارد و ضروری است که مجموعه دولت در زمینه فرآوری و بستهبندی این محصول حمایتهای لازم را انجام دهد تا امکان صادرات و افزایش سطح درآمد کشاورزان فراهم شود.
براتیزاده گفت: عسل نیز از دیگر محصولات شاخص خمین است که تولیدکنندگان باسابقه و پرتلاش این شهرستان سالانه حدود ۳۵۰ تن عسل مرغوب تولید میکنند.