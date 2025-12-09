پخش زنده
سرمربی تیم فوتبال استقلال گفت: ملوان با انگیزه بالایی در دیدار فردا مقابل ما به میدان میآید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ریکاردو ساپینتو، سرمربی تیم فوتبال استقلال در نشست خبری پیش از بازی برابر ملوان در هفته سیزدهم لیگ برتر، اظهار داشت: فردا بازی سختی برابر ملوان داریم. ملوان فصل خوبی را پشت سر میگذارد و از سپاهان کمتر گل خورده است. عملکرد انفرادی و گروهی آنها را آنالیز کردیم. هافبکهای خوبی دارند، سیستمهای مختلفی مانند ۴-۳-۳ یا ۳-۵-۲ بازی میکنند. فردا فکر میکنم با ترکیب ۳-۵-۲ بیایند، تیمم تمام تلاشش را خواهد کرد تا بازی را ببرد.
وی ادامه داد: مانند بازی قبلی برابر فولاد درباره یحیی گلمحمدی پرسیدید. من نماینده استقلال هستم و با تمام وجود از آن دفاع میکنم. بازی بین تیمهاست و نه مربیها، با انگیزه مضاعفی میآیند و برای دیدن ملوان قوی آمادهایم.
سرمربی تیم فوتبال استقلال درباره مصاف تدارکاتی ایران و پرتغال تصریح کرد: رابطه بین دو کشور خوب است. اگر مهدی تاج بخواهد حاضرم در این موضوع کمک کنم، دوست دارم این موضوع رخ دهد. درباره گروه ایران و پرتغال صحبت نمیکنم و بهترین را برای هر دو طرف میخواهم.
ساپینتو درباره وضعیت رامین رضاییان عنوان کرد: چرا رامین؟ همیشه دوست دارند این مشکلات را ایجاد کنند. تیم متحد است، اگر مشکل داشته باشم صحبت میکنم. همه متحد هستند و تمرکز دارند. زمین در فصل زمستان شرایط سختی دارد. فوتبالی که ما بازی کنیم راحت نیست چرا که در زمین نامناسب بازی میکنیم در نتیجه باید به گونهای بازی کنیم که فقط سه امتیاز را ببریم. مدیریت ما به دنبال حل کردن این موضوع است. به آنها راه حل دادهام و امیدوارم حل شود.
ساپینتو در مورد وضعیت چمن زمین تمرین استقلال عنوان کرد: فصل زمستان را پیش رو داریم و شرایط سخت میشود. عملکرد بازیکنان ما خیلی خوب است و آنها در شرایط بسیار سخت، کاری فوقالعاده انجام میدهند. زمین خوبی در بازی و تمرین ندیدم و این شرایط برای فوتبالی که ما بازی میکنیم، راحت نیست.
ساپینتو درباره برگزاری تمرین استقلال در هوای آلوده تهران خاطرنشان کرد: همیشه در حال وضعیت آلودگی هستیم و به بازیکنان توصیه میکنیم که بعد از تمرین تا جایی که میتوانند، از خودشان مراقبت کنند. آنها هم خانواده دارند و باید زندگی کنند. امیدوارم این شرایط سپری و وضعیت بهتر شود. این هوا برای کسی سالم نیست و همه از این شرایط خسته شدهاند. در رابطه با وضعیت مصدومیت مهران احمدی و مونیر الحدادی برای دیدار با ملوان فردا همه چیز روشن خواهد شد.