شبکه‌های تهران و نسیم، به مناسبت میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) و هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر، ویژه برنامه‌هایی را پخش می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شبکه تهران به مناسبت میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) و هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر، ویژه‌ برنامه‌هایی را از ۱۹ تا ۲۱ آذر، در قالب‌های مختلف پخش می کند.

برنامه «تهران ۲۰»، با تهیه گزارش‌های میدانی و گفت‌و‌گو با بانوان موفق، مسئولان و چهره‌های فرهنگی، به طرح موضوعات مرتبط با نقش و جایگاه زن در جامعه، تبیین سیره حضرت زهرا (س) و معرفی برنامه‌ها و اقدامات حمایتی خواهد پرداخت.

برنامه «در شهر»، نیز با دو برنامه در قالب گزارش، میزگرد و گفت‌و‌گو با مسئولان و چهره‌های مذهبی و اجتماعی، به موضوع ولادت حضرت زهرا (س) و بزرگداشت مقام زن و مادر خواهد پرداخت.

برنامه «سلام تهران»، چهارشنبه ۱۹ آذر، به‌ صورت ویژه و با دعوت از خواننده، کارشناس مذهبی و مادران موفق، همراه با پخش گزارش‌ها و بخش های مرتبط، به این مناسبت می‌پردازد.

برنامه «به خانه برمی‌گردیم»، نیز با دو برنامه ویژه و شاد، شامل دعوت از مهمانان، پخش میان برنامه های مناسبتی و اجرای زنده خواننده، ولادت حضرت زهرا (س) و روز مادر را گرامی می‌دارد.

همچنین برنامه «بچه‌ها بیایید تماشا»، با دو برنامه شاد در یکی از سالن‌های شهرداری و برنامه «طهرانشاط»، با فضایی بانشاط، بخش های متنوع، بخش نمایشی، موسیقی شاد و حضور مهمانان فرهنگی و هنری، به استقبال این ایام فرخنده می‌روند.

برنامه «تا نیایش»، نیز با حضور مجری و کارشناس و پخش بخش های مرتبط، به موضوع ولادت حضرت زهرا (س) و بزرگداشت مقام زن و مادر اختصاص دارد.

شبکه نسیم به مناسبت میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن ویژه برنامه‌هایی با محوریت ارج نهادن به مقام شامخ مادر و زن را تدارک دیده است.

بر این اساس برنامه‌های «خوش نمک»، «خردل» و «نسیم آوا» از شبکه نسیم پخش می شود.

«خوش نمک»، به تهیه کنندگی مقداد مومن نژاد و مسعود رجبیان با اجرای علی زرگر چهارشنبه و پنجشنبه با ویژه برنامه شاد ساعت ۲۱، پخش می شود. در این برنامه شرکت کنندگان به همراه مادران خود در این برنامه حضور خواهند داشت. علیرضا مسلمی با تقلید صدای خوانندگان، ناصر فیض شاعر و بخش مولودی خوانی از بخش‌های تدارک دیده شده در این برنامه است.

«خردل»، به تهیه کنندگی مرتضی یعقوبی و با اجرای علی میرمیرانی در قالبی صمیمی و خلاقانه، به مناسبت میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) میزبان ساره رشیدی و زهرا شوقی خواهد بود این برنامه چهارشنبه و پنجشنبه ساعت ۲۲، پخش می‌شود.

«نسیم آوا»، به تهیه کنندگی و با اجرای محمدرضا محبی، چهارشنبه ساعت ۱۹، از استان گلستان با حضور شاعر بانوی استان گلستان و بخش و کلیپ‌های شاد مادرانه پخش خواهد شد.