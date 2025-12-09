پخش زنده
سامانه بارشی فعال که از روز گذشته وارد کردستان شده، امروز شدت بیشتری گرفته و با بارش برف، مه غلیظ و کاهش دید افقی، مشکلاتی در محورهای ارتباطی استان ایجاد کرده است. هواشناسی نسبت به سفرهای غیرضروری هشدار داده و گردنه تته نیز تا اطلاع ثانوی مسدود شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان،کارشناس هواشناسی استان کردستان اعلام کرد بارشها تا فردا ادامه خواهد داشت و از عصر امروز شاهد تشدید فعالیت سامانه بارشی هستیم؛ موضوعی که سبب کاهش دید افقی، بارش برف و کندی تردد در بسیاری از محورهای استان شده است.
این سامانه تاکنون بیشترین بارش را در مریوان با ۱۰۰ میلیمتر، اورامان با ۹۰ میلیمتر و سروآباد با ۷۰ میلیمتر به همراه داشته است. همچنین بیجار، دهگلان و قروه کمترین میزان بارش را به ثبت رساندهاند.
امروز شهرستانهای بانه، سقز، دیواندره، مریوان و ارتفاعات جنوبی استان با رگبار برف، مه غلیظ و کاهش شدید دید افقی مواجه بودند که این شرایط تردد را در محورهای ارتباطی با اختلال روبهرو کرده است.
به دلیل بارش های پیدرپی، مه شدید و یخزدگی گسترده، گردنه تته تا اطلاع ثانوی مسدود شده و مسیر جایگزین برای مسافران، محور سروآباد–هورامان–هجیج–پاوه اعلام شده است. رانندگان نیز به پرهیز از سفرهای غیرضروری توصیه شدهاند.
طبق پیشبینیها، اوج فعالیت سامانه تا اواخر وقت چهارشنبه ادامه دارد و از پنجشنبه تا شنبه بارشها به صورت پراکنده و عمدتاً در ارتفاعات به شکل برف رخ خواهد داد. همچنین از صبح پنجشنبه با کاهش پوشش ابر، دمای هوا در اغلب نقاط استان کاهش محسوسی خواهد داشت.