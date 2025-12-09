به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سرهنگ حسن ابوالحسینی با اشاره به اینکه جرائم سایبری به ۲ دسته سنتی و مدرن تقسیم می‌شود، گفت: ارسال پیامک‌های جعلی ابلاغیه و دریافت یارانه و پرداخت‌های آنلاین غیرمجاز از طریق سایت‌های واسط به ویژه سایت دیوار از مصادیق این دسته از جرائم است.

وی به جرائم نوین و پیچیده سایبری پرداخت و خاطرنشان کرد: هوش مصنوعی یک تکنولوژی بسیار سریع و در حال پیشرفت است که متاسفانه بزهکاران سایبری از قابلیت‌های آن در راستای کلاهبرداری استفاده می‌کنند.

رئیس پلیس فتای یزد افزود: برخی از هموطنان، علاقه‌مند به استفاده از نرم‌افزار‌های ویرایش و طراحی تصویر با هوش مصنوعی هستند و کلاهبرداران با سوءاستفاده از این فرصت، اقدام به ایجاد یک بدافزار تحت عنوان «هوش مصنوعی» می‌کنند و شهروندان را به بهانه ویرایش حرفه‌ای تصاویر، ترغیب به نصب آن می‌کنند.

وی درباره شیوه عمل این کلاهبرداران تصریح کرد: در این بدافزار‌ها پیامی برای شهروندان با این مضمون ارسال می‌شود: «سلام، چند تا عکس یادگاری داشتیم باهاشون یه برنامه ساختیم، توی عکس‌ها شما هم بودی، با هوش مصنوعی ساختیمش، حتما ببین خیلی خوب شدن» که به محض کلیک بر روی لینک و نصب این برنامه جعلی، گوشی قربانی آلوده شده و تمامی اطلاعات شخصی و نرم‌افزار‌های بانکی او در اختیار هکر قرار گرفته و در نهایت حساب‌های مالی وی خالی می‌شود.

ابوالحسینی با هشدار به شهروندان اظهار داشت: به هیچ‌وجه برنامه‌های پیشنهادی از طریق شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها را نصب نکرده، برای نصب برنامه‌های هوش مصنوعی حتما به سراغ فروشگاه‌های نرم‌افزاری معتبر و رسمی مانند «بازار» و «مایکت» بروید و از دریافت برنامه از منابع غیرمطمئن جدا خودداری کنید.