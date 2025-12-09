پخش زنده
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از آزادی ۷۰ زندانی جرایم غیرعمد از جمله هفت مادر سرپرست خانوار در آستانه میلاد حضرت زهرا (س) خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ در چهاردهمین نشست هیأت امنای ستاد دیه استان آذربایجانغربی که صبح سهشنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۴ به ریاست دکتر ناصر عتباتی برگزار شد، زمینه آزادی ۷۰ زندانی جرایم غیرعمد فراهم شد.
دکتر عتباتی اعلام کرد: خوشحالم که در آستانه میلاد حضرت فاطمه زهرا (س)، هفت مادر سرپرست خانوار جزو آزادشدگان امروز هستند. این زیباترین هدیه به ساحت بانوی دو عالم و مردم نجیب آذربایجانغربی است.
رئیسکل دادگستری آذربایجانغربی با اشاره به آخرین جشن گلریزان زندان ارومیه که با حضور استاندار و بیش از ۷۰ خیر برجسته برگزار شد، افزود: از همان شب تا به امروز ۱۰۷ زندانی آزاد شدند و ۵۷ نفر از ۷۰ پرونده در چهاردهمین جلسه هم از تعهدات همان جشن تأمین شده و تا آخر هفته به خانه برمیگردند.
دکتر عتباتی خطاب به خیرین گفت: خیرین سرمایه بزرگ اجتماعی ما در قدرت اجرایی برنامههای اصلاحی زندانبانی اسلامی هستند هر کمک شما خیرین یعنی یک خانواده نجاتیافته و چند کودک از آسیب اجتماعی در امان میمانند.
ستاد دیه آذربایجانغربی در سال ۱۴۰۴ تاکنون بیش از ۶۰۰ زندانی جرایم غیرعمد را آزاد کرده و هماکنون درصدد شناسایی و معرفی زندانیان نیازمند زن برای ازادی بمناسبت سالروز میلاد حضرت زهرا (س) میباشد.