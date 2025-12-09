پخش زنده
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کهگیلویه و بویراحمد در نشست شورای سلامت با موضوع بررسی شیوع آنفلوآنزا، بر ضرورت توجه خانوادهها و دانشآموزان به توصیههای پزشکی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، فتاح محمدی در نشست شورای سلامت و قرارگاه عملیاتی پدافند غیرعامل استان مهمترین وظیفه مدیریت شرایط کنونی را آگاهیبخشی و ایجاد حساسیت در جامعه دانست و خواستار کاهش شدید مراودات اجتماعی و تجمعات شد.
محمدی در ابتدای بر نقش این شورا به عنوان متولی مدیریت و نظارت بر شرایط موجود تأکید کرد و گفت: اصلیترین وظیفه ما آگاهسازی و ایجاد حساسیت در جامعه است تا مردم خودشان مدیریت موضوع را آغاز کنند. مردم باید بیاموزند که حتی در خانواده، اگر یکی از اعضا آثار بیماری را مشاهده کرد، با خودمراقبتی و استفاده از غذاهای گرم (مانند سوپ)، وضعیت را مدیریت و کنترل کنند تا از مراجعه زودهنگام و غیرضروری به مراکز درمانی جلوگیری شود.
وی افزود : باید از سوی دیگر، جامعه را نسبت به مصرف بیرویه و خودسرانه دارو حساس کرد. متأسفانه میزان مصرف دارو در کشور ما بسیار بالاست و هر خانه به نوعی یک داروخانه است که بخش زیادی از این داروها بدون استفاده و منقضی میشوند، که این خود هدر رفتن سرمایه ملی است.
معاون سیاسی امنیتی استاندار عنوان کرد: تلاش خواهیم کرد تا تعداد و مدت زمان برگزاری جلسات اداری را کاهش دهیم و همکاران در دستگاههای اجرایی نیز باید به طور کامل دستورالعمل های بهداشتی را رعایت کنندو پیشنهاد قاطع ما این است که همایشها، جشنها و دیگر تجمعات تا حد امکان برگزار نشود. به تعویق انداختن یک یا دو روزه یک جشن به دلیل حفظ سلامت مردم، مشکلی ایجاد نخواهد کرد.
محمدی با تشکر از رسانه ملی و مراکز متولی، خواستار شد که صدا و سیما و خود دستگاههای اجرایی، متولی اصلی اطلاعرسانی و کنترل شرایط در حوزه خود باشند و در محیطهای اداری، مراقبت و کنترلها افزایش یابد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: سلامتی مردم اولویت اصلی و ارشد همه ماست. دانشگاه علوم پزشکی وضعیت را تا شنبه به صورت دقیق رصد و ارزیابی خواهد کرد و نتایج بهبود شرایط، از طریق رسانه ملی به اطلاع عموم خواهد رسید.