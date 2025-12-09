به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ در این دوره نزدیک به ۴۰۰ قصه از قصه‌گویان کودک، نوجوان، مربیان، معلمان و علاقه‌مندان به هنر روایت‌گری به دبیرخانه استانی ارسال شده است. پس از ارزیابی و بازبینی اولیه، آثار برگزیده به مرحله رقابت حضوری در ۲۵ و ۲۶ آذر در بوشهر راه خواهند یافت.

دواری این بخش را زهرا جهان افروزیان، ملیحه کرمی و لیلا منصوری نژاد از کارشناسان حوزه قصه گویی و برگزیدگان با سابقه‌ی دوره‌های پیشین این جشنواره بر عهده دارند.

جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی امسال با اهدافی همچون ترویج فرهنگ قصه و قصه‌گویی، توجه به نیاز‌های تربیتی کودکان و نوجوانان، ارزش‌گذاری بر روایت تک‌نفره، تقویت نگاه علمی به حوزه قصه‌گویی، بهره‌گیری از ظرفیت رسانه، شناسایی و حمایت از قصه‌گویان توانمند و گسترش ارتباطات فرهنگی بین‌المللی برگزار می‌شود.

این جشنواره در سه گرایش اصلی «قصه‌گویی کهن»، «قصه‌گویی مدرن و نوآورانه» و «قصه‌گویی تلفیقی» (ترکیبی از کهن و مدرن) اجرا خواهد شد.

رده استانی جشنواره با هدف شناسایی استعداد‌های بومی، تقویت ظرفیت‌های محلی و انتخاب نمایندگان شایسته استان برای حضور در مراحل ملی و بین‌المللی برگزار می‌شود.

همچنین مرحله ملی و بین‌المللی بیست‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی، از ۲۷ تا ۳۰ بهمن ۱۴۰۴ به میزبانی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان برگزار خواهد شد.