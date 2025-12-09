به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، بر اساس گزارش‌های پایش کیفیت هوا، شهرستان‌های سمنان، ایوانکی و شاهرود امروز در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارند. این وضعیت به‌ویژه برای سالمندان، کودکان، بیماران قلبی و تنفسی و زنان باردار می‌تواند خطرآفرین باشد.

در سایر شهرستان‌های استان سمنان ، کیفیت هوا در وضعیت قابل قبول گزارش شده است. کارشناسان محیط زیست توصیه می‌کنند گروه‌های حساس در مناطق ناسالم از فعالیت‌های طولانی در فضای باز خودداری کرده و اقدامات پیشگیرانه مانند استفاده از ماسک مناسب و ماندن در محیط‌های بسته را در نظر بگیرند.

شاخص کیفیت هوا معیاری برای تعیین روزانه وضعیت هوا و میزان ارتباط آن با سلامت افراد است که به ترتیب از صفر تا ۵۰ در شرایط پاک یا سبز، ۵۱ تا ۱۰۰ در شرایط قابل قبول یا زرد، ۱۰۱ تا ۱۵۰ در شرایط نارنجی یا ناسالم برای گروه حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ در شرایط قرمز یا ناسالم برای همه، ۲۰۱ تا ۳۰۰ در شرایط بنفش یا بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ در شرایط ارغوانی یا خطرناک تعریف شده است.