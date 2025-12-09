در آستانه روز مادر، خانواده مقتول از حکم قصاص گذشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این امر خداپسندانه، با کمک خیران صلح و بخشش اولیای دم انجام شد.

گلی کوهکن، زنی که مرتکب قتل همسرش شده بود و اخبار زیادی در مورد وی در رسانه های منتشر شده بود، با میانجی‌گری دستگاه قضائی و رضایت اولیای دم بخشیده شد.

حیدر آسیابی رئیس کل دادگستری گلستان افزود: محکوم به قصاص بانوی جوانی است که از چند سال پیش به اتهام قتل همسرش در زندان به سر می‌برد و در انتظار اجرای حکم قصاص بود.

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: امروز و در آستانه میلاد حضرت فاطمه سلام الله علیها و روز مادر، اولیای دم از اجرای حکم قصاص این زن که مادر یک فرزند است، گذشتند و زندگی دوباره به وی بخشیدند.

آسیابی افزود: این یازدهمین محکوم به قصاص استان است که از ابتدای امسال با گذشت اولیای دم، بخشیده می‌شود.