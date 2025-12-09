به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ در شانزدهمین دوره این جشنواره، بیش از ۵ هزار دانش‌آموز در ۳۶ آموزشگاه ابتدایی استان آذربایجان‌غربی، طی برنامه‌های چهره‌به‌چهره با اصول مدیریت مصرف و راهکار‌های صرفه‌جویی در آب آشنا شدند؛ اقدامی که نقش مهمی در توسعه فرهنگ صحیح مصرف آب در مدارس و خانواده‌ها ایفا کرده است.

همچنین شرکت آب و فاضلاب آذربایجان‌غربی در راستای ترویج مصرف بهینه آب، تفاهم‌نامه‌های همکاری مشترکی با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و اداره‌کل آموزش و پرورش استان منعقد کرده است تا برنامه‌های آموزشی، فرهنگی و ترویجی با انسجام و گستره بیشتری اجرا شود.

همزمان با برگزاری مراسم تقدیر از برگزیدگان شانزدهمین جشنواره، هفدهمین جشنواره فراگیری نخستین واژه آب نیز در استان گیلان آغاز به کار کرد.