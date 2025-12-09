به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، توسعه گلخانه به‌عنوان یکی از محورهای ارتقای بهره‌وری در بخش کشاورزی در سال‌های اخیر در کردستان مورد توجه ویژه قرار گرفته است.

مجری طرح توسعه گلخانه‌های سازمان جهاد کشاورزی استان از فعالیت ۱۵۳ واحد گلخانه‌ای با تولید سالانه ۱۱ هزار تن محصول خبر داد.

پوردانش با اشاره به نوع محصولات تولیدی گفت: بخش عمده تولیدات گلخانه‌ای استان شامل سبزی و صیفی، گل شاخه‌بریده، گیاهان آپارتمانی، گیاهان دارویی و نیز نهال گل محمدی و گردو است.

وی با اشاره به احداث مجتمع مدرن گلخانه‌ای ۱۰ هکتاری در دیواندره افزود:در حال حاضر از سطح ۵ هکتار این مجتمع، سالانه ۲ هزار تن گوجه‌فرنگی برداشت می‌شود.

مجری طرح توسعه گلخانه‌ها با بیان اینکه فضای بسته گلخانه امکان کنترل بهتر آفات را فراهم می‌کند، گفت: در این محیط از سم و کود کمتری استفاده می‌شود و در نتیجه محصولی سالم‌تر و ارگانیک به دست می‌آید.

پوردانش همچنین افزایش عملکرد تولید، بهره‌وری مناسب از منابع آب و خاک، اشتغالزایی قابل توجه، عملکرد بالا در واحد سطح، امکان تولید محصول در تمام فصل‌ها و اجرایی شدن اصلاح الگوی مصرف به‌ویژه در حوزه انرژی را از مهم‌ترین مزایای کشت گلخانه‌ای اعلام کرد.