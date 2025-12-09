جانشین فرمانده کل انتظامی کشور با بیان این که گشت‌های محسوس و نامحسوس حرفه‌ای آگاهی مکمل یکدیگرند، گفت: این گشت‌ها بایستی هدفمند، تخصصی و با نگاه کارآگاهی باشند و دچار روزمرگی نشوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سردار قاسم رضایی در پلیس اگاهی فراجا ضمن بازدید از بخش‌های مختلف، در جمع روسا، معاونین و کارآگاهان این مجموعه ایام میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) بانوی دو عالم را تبریک گفت و با یادی از شهدا ادامه داد: قدردان زحمات کارکنان مجموعه پلیس آگاه هستیم و محرز است که این پلیس ماموریت‌های خود را متعصبانه و هدفتمند دنبال می‌کند.

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور تصریح کرد: مرکز پایش پلیس آگاهی فراجا، به نوعی مدیریت تصویری و میدانی با هم فراهم کرده است.

وی یکی از ماموریت‌های مهم پلیس آگاهی را مبارزه با سرقت عنوان کرد و گفت: با توجه به تلاش‌های شما از ابتدای سال تاکنون شاهد کاهش قابل توجه وقوع سرقت هستیم که نسبت به گذشته بهتر ولی جای کار و تمرکز بیشتر دارد.

این مقام ارشد انتظامی با تاکید بر این که روح حاکم بر پلیس آگاهی باید کارآگاهی باشد، افزود: یکی از ماموریت‌های پلیس آگاهی آموزش به مردم در راستای خودمراقبتی برای جلوگیری و پیشگیری از وقوع جرایمی نظیر سرقت، کیف قاپی، موبایل قاپی و ... است.

وی با بیان این که گشت‌های محسوس و نامحسوس حرفه‌ای آگاهی مکمل یکدیگرند، گفت: این گشت‌ها بایستی هدفمند، تخصصی و با نگاه کارآگاهی باشند و دچار روزمرگی نشوند.

سردار رضایی با بیان این که ستاد فراجا راهبردی و راهبری کلان است، اما کمیته مدیریت اجرایی در شهرستان هاست و باید آنها را هدف قرار داد، گفت: لازم است کارگروه ویژه‌ای در شهرستان‌های بر اساس اطلس جغرافیایی جرم تشکیل شود.

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور عنوان کرد: اشراف در طرح شهید لطفی یعنی کنترل جمعیت که در تمامی حوزه‌های مرتبط با ماموریت‌های پلیس آگاهی باید لحاظ شود.

گفتنی است در این جلسه سردار قنبری، رئیس پلیس آگاهی فراجا گزارشی از اهم اقدامات و عملکرد این پلیس ارائه داد.