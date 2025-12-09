فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: فضای عملیاتی امروز پیچیده‌تر از گذشته است و نیازمند آمادگی مستمر در حوزه‌های نظری و کاربردی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امیر سرتیپ علی جهانشاهی فرمانده نیروی زمینی ارتش در نشست با دانشجویان دوره ۸۶ دافوس که در ستاد هواپیمایی نزاجا (هوانیروز ارتش) برگزار شد، با تشریح نقش دوره دافوس در تربیت فرماندهان آینده نیرو‌های مسلح، بر ضرورت ارتقای توان علمی و عملی دانشجویان تأکید کرد.

فرمانده نیروی زمینی ارتش با بیان اینکه دوره دافوس یکی از مهم‌ترین مقاطع آموزشی برای افسران است، گفت: دانشجویان این دوره، از میان افسرانی انتخاب می‌شوند که از لحاظ علمی، تخصصی و تعهد سازمانی در سطح قابل قبولی قرار دارند و توان رشد در رده‌های فرماندهی آینده در آنها دیده می‌شود.

امیر سرتیپ جهانشاهی، شناخت محیط عملیاتی، افزایش قدرت تحلیل، تصمیم‌گیری و تسلط بر علوم نوین نظامی را از الزامات افسران در میدان‌های نبرد امروز دانست و اظهار کرد: فضای عملیاتی امروز پیچیده‌تر از گذشته است و نیازمند آمادگی مستمر در حوزه‌های نظری و کاربردی است.

در ادامه، دانشجویان دوره ۸۶ دافوس دیدگاه‌ها و پرسش‌های خود را با فرمانده نیروی زمینی مطرح کردند و درباره موضوعات آموزشی و حرفه‌ای به گفت‌و‌گو پرداختند.