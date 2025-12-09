به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ احمد مشایخی افزود: این طرح با سرمایه‌گذاری قابل توجه و اشتغال‌زایی مستقیم و غیرمستقیم، به عنوان طرحی تأثیرگذار در زنجیره تأمین غذایی به بهره‌برداری کامل رسیده است.

وی گفت: مجوز ساخت و بهره‌برداری از یک واحد مرغداری گوشتی در زمینی به وسعت دو هکتار در شهرستان گناوه صادر شده است.

مشایخی افزود: استفاده بهینه از زمین‌های فاقد قابلیت کشت در اراضی دارای سند با کاربری کشاورزی یکی از شرط‌های مهم برای تصویب اینگونه طرح‌ها است. این زمین‌ها به دلیل محدودیت‌های خاک یا آب، بازده اقتصادی لازم برای کشت محصولات زراعی یا باغی را ندارند. صدور مجوز برای اجرای طرح‌های وابسته به کشاورزی مانند دامداری، مرغداری یا گلخانه در چنین زمین‌هایی، راهکاری هوشمندانه برای احیای این عرصه‌ها و تبدیل تهدید به فرصت است.

وی ادامه داد: طرح مرغداری گوشتی در شهرستان گناوه با سرمایه‌گذاری بیش از ۲۲۰ میلیارد ریال به مرحله بهره‌برداری کامل رسیده است. ظرفیت این واحد پرورش ۴۰ هزار قطعه مرغ گوشتی است که نقش مؤثری در تأمین پروتئین مورد نیاز منطقه و کمک به امنیت غذایی جامعه ایفا می‌کند.

مشایخی افزود: این طرح علاوه بر کارکرد اصلی خود، زمینه ایجاد اشتغال را برای پنج نفر به صورت مستقیم و دائمی و بیش از ۷۰ نفر به شکل غیرمستقیم در مشاغل مرتبط مانند حمل‌ونقل، تأمین نهاده‌ها و بازاررسانی فراهم کرده است.