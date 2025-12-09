کمیته انضباطی فدراسیون جودو به ۴ جوکا را به علت نقص قوانین در مسابقات قهرمانی کشور در مشهد به این کمیته فرا خواند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، طبق گزارش‌های رسیده از کمیته فنی و کمیته داوران، برخی از ورزشکاران مرتکب تخلفات انضباطی شده‌اند.

بر همین اساس، رضا چهارمحالی، محمد عباس‌نژاد، محمدمهدی راستگرد و محمد درویشی به عنوان افراد دعوت‌شده به کمیته انضباطی می‌بایست چهارشنبه ۳ دی‌ماه رأس ساعت ۱۱ صبح در کمیته انضباطی حضور یابند و پاره‌ای از توضیحات مربوط به تخلفات گزارش‌شده را ارائه کنند.