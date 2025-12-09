پخش زنده
امروز: -
۳۵۸ دستگاه ماشینآلات برای اجرای طرح راهداری زمستانی درآذربایجان غربی آماده شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز مهاباد، مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی گفت: با برنامهریزیهای صورت گرفته، تمام نیروها و تجهیزات اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان برای ارائه خدمات ایمن و بدون وقفه در محورهای مواصلاتی استان در فصل سرد سال درآمادهباش کامل قرار دارند.
ارسلان شکری با تاکید به اینکه آذربایجانغربی دارای هزار و ۱۷۴ کیلومتر راه شریانی و ۱۱ هزار و ۲۲۴ کیلومتر راه غیرشریانی است، افزود:۱۲ هزار و ۳۵۹ کیلومتر از راههای استان تحت تأثیر عملیات راهداری زمستانی قرار دارند.
وی تصریح کرد: علاوه براین، ۱۸ هزار و ۸۵۴ کیلومتر راه همسنگ و ۶۵۳ کیلومتر گردنه برفگیر دراستان وجود دارد که مدیریت و نگهداری آنها در شرایط برفی از اهمیت ویژهای برخوردار است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی با اشاره به آمادهسازی ناوگان راهداری برای مقابله با شرایط جوی در فصل زمستان، تصریح کرد: در طرح زمستان امسال ۳۵۸ دستگاه انواع ماشینآلات راهداری زمستانی و ۴۳۷ نفر از اپراتورهای ماشین آلات راهداری زمستانی برای انجام عملیات برفروبی، نمکپاشی و بازگشایی محورهای استان بهصورت شبانهروزی سازماندهی شدهاند.
شکری به وضعیت راهدارخانههای استان هم اشاره کرد و اظهارداشت: در حال حاضر ۶۷ باب راهدارخانه مرکزی و ۱۸ باب راهدارخانه ادارهای در استان فعال بوده و ۵۱ راهدارخانه بینراهی شامل ۳۷ راهدارخانه ثابت و ۱۴ راهدارخانه سیار برای پوشش نقاط حساس و جادههای برفگیر استان تجهیز شدهاند و تعداد آشیانههای نگهداری ماشینآلات نیز به ۳۱ باب میرسد.
وی یادآور شد: برای اجرای عملیات زمستانی در سطح استان، ۴۲ هزار تن شن و ماسه و ۲۰ هزار تن نمک در انبارهای راهداری ذخیرهسازی شده و همچنین ۱۹ باب انبار نمک و ماسه در نقاط مختلف استان در اختیار نیروهای راهداری قرار دارد تا عملیات روانسازی و ایمنسازی محورهای استان بدون وقفه انجام شود.