به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ عباس محمدصادقی افزود: عملیات تعمیرات اساسی اسکله‌های ۸ تا ۱۳ بندر بوشهر از مهم‌ترین طرح‌های توسعه‌ای در راستای ارتقای کارایی تأسیسات و زیرساخت‌های بندری است.

وی بیان کرد: این طرح شامل شش بخش اجرایی است که اسکله‌های ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲ و ۱۳ را دربر می‌گیرد و در قالب آن تعمیر و تقویت المان‌های بتنی شامل تیرها، عرشه و زیرعرشه، شمع‌ها و سرشمع‌های بتنی، ترمیم ترک‌ها، تکیه‌گاه‌ها و زنگ‌زدایی و رنگ‌آمیزی دیوار سپری اسکله انجام خواهد شد.

معاون فنی و مهندسی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر ادامه داد: تعمیر و تعویض فندرها، تعویض بولاردها، کاراستاپر‌ها و دریچه‌های تأسیساتی، ترمیم پوشش آسفالت روی عرشه و تقویت دال عرشه برای انتقال ایمن مواد نفتی به شناور‌ها از دیگر اقدامات پیش‌بینی شده در این پروژه است.

محمدصادقی اجرای تعمیرات اساسی این مجموعه اسکله‌ها را اقدامی مهم در راستای کارآمدسازی خدمات بندری دانست.

وی تاکید کرد: با اجرای این طرح، بهره‌وری از تأسیسات بندر افزایش یافته، فضای مناسب‌تری برای پهلودهی ایجاد می‌شود و از آسیب دیدگی شناور‌ها به شکل قابل‌توجهی جلوگیری خواهد شد.