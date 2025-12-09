\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0645\u0631\u062f \u06f4\u06f5 \u0633\u0627\u0644\u0647\u200c\u0627\u06cc \u06a9\u0647 \u0628\u0627 \u0631\u0627\u0647\u0646\u0645\u0627\u06cc\u06cc \u0627\u067e\u0631\u0627\u062a\u0648\u0631 \u0647\u0644\u0627\u0644\u200c\u0627\u062d\u0645\u0631 \u0646\u062c\u0627\u062a \u06cc\u0627\u0641\u062a. \u062f\u0631 \u0627\u062f\u0627\u0645\u0647 \u0645\u06cc\u200c\u062a\u0648\u0627\u0646\u06cc\u062f \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0641\u06cc\u0644\u0645\u060c \u0634\u0627\u0647\u062f \u06f3\u06f5 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u0622\u062e\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0639\u0645\u0644\u06cc\u0627\u062a \u0646\u0641\u0633\u200c\u06af\u06cc\u0631 \u0628\u0627\u0634\u06cc\u062f.\n\u00a0\n\n\u00a0