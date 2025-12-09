رئیس دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله بر لزوم توجه به دو محور اصلی حفظ جمعیت موجود و آماده‌سازی برای فرزندآوری تاکید کرد و گفت: سالانه ۵۰ هزار مرگ غیرطبیعی و قابل پیشگیری در کشور اتفاق می‌افتد که تهدیدی جدی برای حفظ جمعیت موجود است.

حسن ابوالقاسمی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با اشاره به حضور گسترده جوانان در دانشگاه‌ها، بر لزوم حمایت ویژه از ازدواج دانشجویی تاکید کرد و گفت: یکی از مشکلات اصلی در ازدواج دانشجویی، کمبود خوابگاه متاهلی است. این مشکل باید به صورت اورژانس مورد بررسی قرار گیرد و همه دانشگاه‌ها دارای خوابگاه‌های متاهلی شوند تا اتفاقات بسیار خوبی بیفتد.

وی با بیان اینکه سالیانه ۵۰ هزار مرگ غیرطبیعی و قابل پیشگیری داریم، افزود: علت ۲۰ هزار مورد آن تصادفات و ۳۰ هزار مورد مربوط به غرق‌شدگی، گازگرفتگی، سقوط از ارتفاع و خودکشی است که همگی قابل پیشگیری هستند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله گفت: در مقابل این پنجاه هزار فوتی، سالانه ۴۰۰ هزار معلولیت نیز داریم که این معلولیت‌ها مانع رشد جمعیت می‌شوند؛ بنابراین یکی از کار‌های مهم برای رشد جمعیت، حفظ جمعیت موجود کشور است.

این مقام مسئول از پیگیری‌ها برای تأمین مسکن سازمانی خبر داد و افزود: باید خوابگاه متاهلی برای تمامی دانشجویان به ویژه دانشجویان دارای سه فرزند و بالاتر فراهم شود. در اولویت قرار دادن مسکن سازمانی در نیرو‌های مسلح و دانشگاه‌ها می‌تواند بسیار کمک کند و این کار در اولویت سپاه قرار دارد.

ابوالقاسمی با اشاره به راه‌اندازی کلینیک‌های جدید برای تقویت باروری در سنین نوجوانی تاکید کرد: این مراکز باید فراتر از جنبه‌های صرفا پزشکی عمل کنند، تا الان در کلینیک‌های باروری، مسائل معنوی کمتر گفته می‌شد. در این کلینیک‌های جدید می‌توان به اهمیت لقمه حلال، انس با قرآن و استفاده از احادیث و روایات برای کسانی که آماده فرزندآوری هستند، پرداخت. این موارد هم تشویقی برای آنهاست و هم امیدواری برای اینکه فرزندان سالمی داشته باشند.