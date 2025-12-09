معاون وزیر علوم گفت: با اجرای طرح بورسیه صنعت، دانشجو همزمان دانش و تجربه را کسب می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین ؛ سعید حبیبا در دیدار با جامعه دانشگاهی و صنعت استان با اشاره به رشد بی‌رویه صنعت در قزوین و مشکلات تأمین نیروی کار گفت: صنعت از کیفیت نیروی انسانی تربیت‌شده در دانشگاه‌ها گلایه‌مند است و معتقد است فارغ‌التحصیلان مهارت‌های لازم برای ورود به بازار کار را ندارند.

وی افزود: با اجرای طرح بورسیه صنعت، دانشجو همزمان دانش و تجربه را کسب می‌کند و ارتباط مؤثری میان دانشگاه و صنعت برقرار می‌شود. این طرح همچنین مانع پذیرش بیش از اندازه دانشجو در یک رشته خواهد شد.

به گفته رئیس سازمان امور دانشجویان، از این پس صنعت خود اساتید برخی دروس را تعیین می‌کند تا مهارت‌های مورد نیاز را به دانشجویان بیاموزند. همچنین ۳۰ واحد درسی دانشگاه‌ها به نیاز‌های صنعت سپرده شده تا محتوای آموزشی متناسب با بازار کار طراحی شود.

حبیبا تأکید کرد: وظیفه دانشگاه و صنعت است که نسل‌های آلفا و زد را درک کنند و برای آینده شغلی آنان برنامه‌ریزی داشته باشند.

وی افزود: باید بتوانیم در دل این نسل امید به آینده را تقویت کنیم.

طاهری، رئیس دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) هم گفت: این جلسه با هدف ایجاد پیوند میان دانشگاه و صنعت برگزار شده و دانشگاه هم‌اکنون با برخی صنایع در زمینه تأمین دانش و نیروی انسانی همکاری دارد.

عباس قنبری، معاون بورس اعلام کرد: امسال سومین سالی است که طرح بورسیه دانشگاه و صنعت در کشور اجرا می‌شود تا نیروی انسانی مورد نیاز صنایع به‌طور هدفمند تربیت شود.

وی افزود: وزارت علوم به عنوان نهاد سیاست‌گذار، زمینه‌ای فراهم کرده تا صنایع با استفاده از ظرفیت بورسیه مشاغل در مراحل گزینش و انتخاب نیروی مورد نیاز خود مشارکت داشته باشند