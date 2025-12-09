به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، مدیرعامل شرکت گاز گیلان با اعلام آغاز اجرای طرح پایش دمای ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان، گفت: این طرح توسط شرکت گاز و با همکاری بسیج ادارات در چارچوب مصوبه هیأت وزیران آغاز شد و رعایت دمای ۲۰ درجه به عنوان دمای آسایش از الزامات اصلی اجرای این طرح است.

مسعود برادران نصیری با اشاره به ضرورت مدیریت مصرف بهینه انرژی در فصل سرد سال افزود: طرح پایش دمای ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان گیلان با هدف نهادینه‌سازی فرهنگ مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی و در راستای اجرای مصوبه هیأت وزیران، توسط واحد‌های بهره‌برداری و حراست شرکت گاز و با همکاری بسیج ادارات در سطح استان آغاز شده است.

وی با اشاره به کاهش دمای هوا و لزوم رعایت دمای آسایش در ادارات و مشترکین گاز خانگی گفت: پایش دقیق و مستمر دمای ادارات در دستور کار روزانه قرار دارد و تمامی دستگاه‌ها موظفند دمای ساختمان‌های خود را حداکثر تا ۲۰ درجه تنظیم کنند.

مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان با تأکید بر الزام تمامی دستگاه‌ها بمنظور کاهش حداقل ۲۰ درصد مصرف گاز طبیعی خود در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، افزود: استفاده از گرماتاب‌ها و وسایل گرمایشی در فضای باز غیرمجاز است و در صورت مشاهده استفاده از گرماتاب‌ها در فضا‌های باز، گاز آن مشترک به مدت یک هفته قطع خواهد شد و نظارت‌ها به‌صورت روزانه ادامه خواهد داشت.

برادران نصیری با اشاره به نقش مهم بخش دولتی در مدیریت مصرف انرژی خاطرنشان کرد: ضرورت دارد مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی در راستای مصوبه هیأت وزیران با رعایت استاندارد‌های دمایی، ما را در تأمین پایدار گاز و بهبود خدمت‌رسانی به مردم یاری کنند.

وی گفت: دستگاه‌های اجرایی موظفند علاوه بر رعایت ضوابط مصرف، نسبت به بهینه‌سازی سیستم‌های گرمایشی خود نیز اقدام کنند و سیستم‌های گرمایشی باید یک ساعت پیش از شروع فعالیت اداری روشن و یک ساعت پیش از پایان کار خاموش شوند. همچنین تمامی سیستم‌های گرمایشی در روز‌های تعطیل باید به‌طور کامل خاموش باشند.

مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان با اشاره به آثار مثبت اجرای این طرح افزود: رعایت الگوی مصرف و جلوگیری از هدررفت انرژی، علاوه‌بر کاهش هزینه‌های دستگاه‌های اجرایی، موجب افزایش تاب‌آوری شبکه گاز و جلوگیری از بروز محدودیت‌های احتمالی در روز‌های سرد سال خواهد شد.

وی با بیان اینکه «دمای۲۰ درجه، دمای آسایش» شعار محوری امسال در استان است، تأکید کرد: همکاری مردم و دستگاه‌های اجرایی در مصرف ایمن و بهینه، ضامن گذر از زمستانی گرم، آرام و بدون قطعی گاز در گیلان خواهد بود.